Στο Ισραήλ η Γκρέτα Τουνμπεργκ και οι «ακτιβιστές» του στολίσκου για τη Γάζα - Αναμένεται η απελασή
«Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς στο Ισραήλ» διαμηνύει το Τελ Αβιβ
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η μεταφορά των «ακτιβιστών» του στολίσκου Σουμούντ για τη Γάζα, στο Ισραήλ. Νωρίτερα, δυνάμεις της ναυτικής μονάδας Shayetet 13 επιβιβάστηκαν στα σκάφη του στολίσκου Global Sumud, συλλαμβάνοντας τους εκατοντάδες ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτόν, αφού μπλόκαραν τα σήματά τους.
Τα ξημερώματα της Πέμπτης, το ισραηλινό ναυτικό ξεκίνησε να αναχαιτίζει τα σκάφη που συμμετείχαν στη «Global Sumud Flotilla» με προορισμό τη Γάζα, συλλαμβάνοντας δεκάδες ακτιβιστές. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, καθώς στις δύο περίπου ώρα Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση αναχαίτισης ολοκληρώθηκε και οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ισραήλ.
Σε ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο εξωτερικών, σημείωσε πως η πρόκληση της «Χαμάς-Σουμούντ» - όπως ονομάζει το στολίσκο για να υποδείξει σύνδεση με την ισλαμιστική οργάνωση - «έχει τελειώσει». Κανένα από τα σκάφη της Χαμάς-Σουμούντ δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να παραβιάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Πηγαίνουν με ασφάλεια στο Ισραήλ, απ' όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη».
Όπως τονίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ μόνον ένα τελευταίο σκάφος παραμένει σε απόσταση, ενώ υπογραμμίζεται ότι εάν πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί επίσης.
Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτηση του σημείωνε: Οι επιβάτες της Χαμάς-Σουμούντ από τα γιότ τους κατευθύνονται με ασφάλεια και ειρηνικά προς το Ισραήλ, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες απέλασής τους στην Ευρώπη. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.
Η αποστολή, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, ξεκίνησε με περισσότερα από 40 πλοιάρια και περίπου 500 ακτιβιστές που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, που βρίσκεται σε ισχύ από το 2007.
Φωτογραφίες και βίντεο από θερμικές κάμερες έδειξαν ισραηλινούς στρατιώτες με κράνη και όργανα νυχτερινής όρασης να επιβιβάζονται στα σκάφη. Σε μια από τις εικόνες, η Τούνμπεργκ φαίνεται να συνοδεύεται από στρατιώτες μετά τη σύλληψή της.
Διεθνείς αντιδράσεις και διαδηλώσεις
Η είδηση της σύλληψης προκάλεσε κύμα αντιδράσεων σε πολλές πόλεις, όπως η Ρώμη, η Νάπολη, η Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα και το Μπουένος Άιρες. Στην Ιταλία, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση ανακοίνωσε γενική απεργία για την Παρασκευή σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ νέες συγκεντρώσεις αναμένονται διεθνώς.
Η «Global Sumud Flotilla» εντάσσεται σε μια σειρά διεθνών προσπαθειών να αμφισβητηθεί ο αποκλεισμός της Γάζας, ο οποίος επιβλήθηκε μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Χαμάς το 2007. Παρόμοιες αποστολές στο παρελθόν έχουν καταλήξει σε αποτυχία ή και σε αιματηρές συγκρούσεις, με πιο χαρακτηριστικό το επεισόδιο του 2010, όταν ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο «Mavi Marmara» με νεκρούς και τραυματίες.
Παρά τις αντιδράσεις και τις διεθνείς πιέσεις, το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει την επιβολή του αποκλεισμού, τονίζοντας ότι η θαλάσσια ζώνη γύρω από τη Γάζα παραμένει «ενεργό πεδίο μάχης». Οι ακτιβιστές, από την πλευρά τους, θεωρούν ότι οι αποστολές αυτές κρατούν το ζήτημα της Γάζας στην παγκόσμια επικαιρότητα και πιέζουν για την άρση του αποκλεισμού.