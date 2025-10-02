Στόλος στη Γάζα – Γεραπετρίτης: «Ό,τι περνά από το χέρι μας για την εγγύηση ασφάλειας των πολιτών»

Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου Global Sumud Flotilla με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε άσκηση βίας εις βάρος τους, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας από το βήμα του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως «είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά και προληπτικά και σήμερα, ώστε να διασφαλιστεί απολύτως η ασφάλεια των 27 Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία.

Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτήν τη στιγμή, είναι ότι τα 39 πλοία από τον στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Ασντότ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει υπάρξει άσκηση βίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί απολύτως η συνθήκη υπό την οποία έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ».

«Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι, σε συνεργασία και με τις άλλες χώρες των οποίων πολίτες βρίσκονται στην αποστολή, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες αυτούς και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά», υπογράμμισε ακόμη ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Από αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, αρχίζει η διαδικασία επαναπατρισμού τους

Από αύριο (03/10) θα αρχίσει η διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα των μελών του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθ’ οδόν για τη Γάζα, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Όπως ξέρετε, επειδή στο καράβι βρίσκεται η (σ.σ. βουλευτής της Νέας Αριστεράς) κυρία Πέρκα, επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ, όπου θα φτάσει σε λίγο.

Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καράβι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα γιατί στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα αρχίσει από αύριο», επεσήμανε ο κ. Κακλαμάνης.

