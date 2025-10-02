Κακλαμάνης για Έλληνες στη Γάζα: Από αύριο η διαδικασία επαναπατρισμού των μελών του πλοίου

«Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καράβι, να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής

Newsbomb

Κακλαμάνης για Έλληνες στη Γάζα: Από αύριο η διαδικασία επαναπατρισμού των μελών του πλοίου
EUROKINISSI.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, θα αρχίσει η διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα των μελών του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθ’ οδόν για τη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, είπε σήμερα ότι οι 27 οδεύουν προς λιμάνι του Νοτίου Ισραήλ και λόγω της θρησκευτικής εορτής των Ισραηλινών, ο επαναπατρισμός τους θα καθυστερήσει.

«Επειδή, όπως ξέρετε, στο καράβι βρίσκεται η (σ.σ. βουλευτής της Νέας Αριστεράς) κυρία Πέρκα, επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ, όπου θα φτάσει σε λίγο.

Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καράβι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα γιατί στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα αρχίσει από αύριο», είπε ο κ. Κακλαμάνης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που αναζητούνταν για την υπόθεση με τις λίρες

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεογέννητο ήρθε στον κόσμο κρατώντας το… αντισυλληπτικό της μητέρας του

13:52LIFESTYLE

Masterclass με τον Arty Papageorgiou

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Συνελήφθησαν τρία μέλη της Χαμάς – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Νικόλ Κίντμαν: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Robbie Williams: Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό λόγω της συναυλίας

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ή όλα ή τίποτα: Ο άνθρωπος που πούλησε ό,τι είχε και τα πόνταρε σε μία μόνο περιστροφή ρουλέτας

13:30ΚΟΣΜΟΣ

SOS για την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ: Το «μοντέλο ελβετικού τυριού» και τα επικίνδυνα κενά που προκαλεί το κυνήγι του κέρδους

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες στην Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρες σε Αιτωλικό και Κατοχή - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Συνελήφθη μαθητής μέσα σε Λύκειο με σουγιά - Χειροπέδες και στον 18χρονο που του τον έδωσε

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Έχω απαχθεί από το Ισραήλ», λέει Έλληνας πολίτης που έπλεε προς την Παλαιστίνη

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια: «Δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Κακλαμάνης για Έλληνες στη Γάζα: Από αύριο η διαδικασία επαναπατρισμού των μελών του πλοίου

13:00LIFESTYLE

Γιάννης Πουλόπουλος: Λύνει τη σιωπή της η κόρη του τραγουδιστή για την πώληση του ξενοδοχείου του

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιο είναι το άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος και γιατί η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι ζητά να αλλάξει

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

12:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Θα ήθελα να είμαι μαζί σας, αλλά δεν πέτυχε ο διακτινισμός»: Το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά, μέσω Λάνθιμου

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν τον δράστη

12:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τριπλή ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες με σούπερ επιλογές!

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρήστος Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμη και σήμερα δηλώνονται από ΚΥΔ στην Κρήτη δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:47ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια: «Δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες στην Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρες σε Αιτωλικό και Κατοχή - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robbie Williams: Τι θα γίνει με την αποψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η πρόγνωση του καιρού

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

13:00LIFESTYLE

Γιάννης Πουλόπουλος: Λύνει τη σιωπή της η κόρη του τραγουδιστή για την πώληση του ξενοδοχείου του

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο για την άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεογέννητο ήρθε στον κόσμο κρατώντας το… αντισυλληπτικό της μητέρας του

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιο είναι το άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος και γιατί η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι ζητά να αλλάξει

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

11:29ΥΓΕΙΑ

Πότε ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός - Στα φαρμακεία τα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιν Γκούντολ: Χιμπατζής που γλίτωσε από τον θάνατο, την αγκαλιάζει λίγο πριν την ελευθερία του

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

12:14LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα πάνω κάτω στη βραδινή ζώνη – Ποιος κέρδισε την πρώτη θέση

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ή όλα ή τίποτα: Ο άνθρωπος που πούλησε ό,τι είχε και τα πόνταρε σε μία μόνο περιστροφή ρουλέτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ