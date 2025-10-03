Τουρκία: Επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως γίνεται γνωστό από την τουρκική πλευρά, η επικοινωνία έγινε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, γίνεται επίσης γνωστό, συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ καθώς και η κατάσταση στη Γάζα.

Η δήλωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατόπιν αιτήματος της άλλης πλευράς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών και η κατάσταση στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον ενίσχυσε περαιτέρω τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις και ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ειρήνη και την ηρεμία σε όλη την περιοχή, ειδικά στη Γάζα, και ότι καλωσορίζει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία έχει επιταχύνει τις διπλωματικές της επαφές για την ειρήνη, ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στο όραμα της παγκόσμιας ειρήνης και ότι ο τερματισμός των επιθέσεων του Ισραήλ είναι κρίσιμος για την επιτυχία των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan… — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 3, 2025

