Γάζα: Πανηγυρισμοί μετά την αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς - «Ελπίδα» από τους γονείς των ομήρων

Εκτεταμένοι πανηγυρισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την απόφαση της Χαμάς να αποδεχθεί το Σχέδιο Τράμπ για ειρήνη.

"بدنا نروح".. احتفالات واسعة تعم #غزة بعد موافقة حماس على خطة ترمب لإنهاء الحرب#الحدث pic.twitter.com/NOsB05JpoX — ا لـحـدث (@AlHadath) October 3, 2025

Ταυτόχρονα, στο Ισραήλ, η Yael Adar, η οποία προσπαθεί να ανακτήσει τη σορό του γιου της που απήχθη από κιμπούτς Nir Oz κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, δήλωσε ότι έχει πλέον "πολύ συγκρατημένες ελπίδες".

Είπε ότι βλέπει την απάντηση της Χαμάς ως "υπεκφυγή - λένε ναι, αλλά προσθέτουν ένα "αλλά", το οποίο ουσιαστικά μας στέλνει πίσω στο σημείο μηδέν". Πρόσθεσε ότι είναι απογοητευμένη από την ηγεσία της χώρας της και "ελπίζει και προτρέπει την ισραηλινή κυβέρνηση να βρει έναν δρόμο που θα επιτρέψει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί αυτή η τραγωδία".

