Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό

Η Αργεντινή και η Βραζιλία επισημοποίησαν την εκκίνηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας: της γέφυρας San Javier–Porto Xavier, η οποία θα διασχίζει τον ποταμό Ουρουγουάη και θα συνδέει τη Μισιόνες με το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Πρόκειται για ένα από τα βασικά τμήματα του «βιοωκεάνιου διαδρόμου», του μεγάλου σχεδίου που θα ενώνει, μέσω οδικών δικτύων, τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό.

Ο διάδρομος αυτός επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα, ταχύτερη και αποδοτικότερη εμπορική ροή μεταξύ Βραζιλίας, Αργεντινής, Παραγουάης και Χιλής, μειώνοντας σημαντικά χρόνους και κόστος μεταφοράς.

