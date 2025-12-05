Συνάντηση Γεραπετρίτη με πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης

Από τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον πρόεδρο τη Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Aguila Saleh Issa.

Και οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης, τονίζοντας ότι η γεωγραφική γειτνίαση των δύο χωρών καθιστά επιτακτική τη συνέχιση ειλικρινούς διαλόγου και συνεργασίας σε σειρά θεμάτων.

Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή της Ελλάδας, ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην οριστική λύση του Λιβυκού με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, ώστε να αναδειχθεί αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. Επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας για το ανυπόστατο, άκυρο και παράνομο τουρκολιβυκού μνημονίου, η οποία συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει μετά τις επισκέψεις του στην Βεγγάζη και την Τρίπολη, οι οποίες δημιούργησαν μια θετική δυναμική στις σχέσεις Ελλάδας - Λιβύης:

Την εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής και την πρόθεση υποδοχής νέων στελεχών σύντομα από την Ελλάδα. Επεσήμανε τη σημασία ελέγχου των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη προς Ελλάδα, αποτρέποντας παγίωση νέας οδού. Την έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης με τη Λιβύη, με προσδοκώμενα οφέλη για τουρισμό, επιχειρηματική κινητικότητα και λαϊκές επαφές. Την προγραμματισμένη επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη στις αρχές του 2026 και την ενίσχυση συνεργασίας σε εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια.

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διατήρηση ανοιχτού καναλιού επικοινωνίας και εξέφρασαν κοινή βούληση για στενή συνεργασία, ώστε η Μεσόγειος να γίνει θάλασσα σταθερότητας και ευημερίας.