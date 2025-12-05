Η ενέργεια των Χριστουγέννων ξεκινά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κάθε χρόνο, ο «Χριστουγεννιάτικος Κόσμος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ζωντανεύει και μεταμορφώνει τον χώρο σε έναν από τους πιο φωτεινούς, ζεστούς και αγαπημένους χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Αθήνας.

Φέτος, η εορταστική ατμόσφαιρα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα από τη συνεργασία του ΚΠΙΣΝ με το «Φυσικό Αέριο Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας», το οποίο στηρίζει τις χριστουγεννιάτικες δράσεις και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ζεστού, φωτεινού και ανοιχτού σε όλους σκηνικού.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη φετινή καμπάνια της εταιρείας, αφιερωμένη στην ενέργεια που μας ενώνει και στις στιγμές που αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν μοιράζονται. Μια καμπάνια που φέτος παίρνει πραγματική μορφή μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού, ενέργειας και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους.

Το «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας»καλωσορίζει τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ

Το εντυπωσιακό παγοδρόμιο

Η κορύφωση της συνεργασίας αποτυπώνεται και φέτος στο παγοδρόμιο του «Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος» - ένα από τα πιο αγαπημένα σημεία της γιορτινής περιόδου.

Με μεγάλο και αποκλειστικό χορηγό το «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας», ο χώρος αποκτά ανανεωμένη ενέργεια, παραμένοντας εντελώς δωρεάν και ανοιχτός για όλους.

Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμέςστο μαγικό παγοδρόμιο

Η εικόνα μικρών και μεγάλων που δοκιμάζουν τα πατίνια τους στον πάγο γίνεται ακόμα πιο ζωντανή χάρη στο ανανεωμένο περιβάλλον και τις δράσεις που πλαισιώνουν την εμπειρία.

Το μεγάλο παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ για την φετινήγιορτινή σεζόν, με αποκλειστικό χορηγό το «Φυσικό Αέριο ΕλληνικήΕταιρεία Ενέργειας»

Εμπλουτισμένο πρόγραμμα με θεματικά shows στον πάγο

Φέτος, το πρόγραμμα του παγοδρομίου ενισχύεται με ειδικές δράσεις που

πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία

Χειμερινών Αθλημάτων.

Το παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ, υποστηριζόμενο από το«Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας», γίνεται το αγαπημένοσημείο διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους τις γιορτινές μέρες

Στις 12 και 19 Δεκεμβρίου, στις 20:30, θα παρουσιαστεί επίδειξη καλλιτεχνικού πατινάζ, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται και με τη νέα χρονιά: στις 3 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια επίδειξη χόκεϊ στον πάγο.

Δράσεις που μετατρέπουν το παγοδρόμιο σε ένα μικρό σκηνικό θεάματος, προσφέροντας στο κοινό στιγμές υψηλού επιπέδου και ενισχύοντας τη δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές εμπειρίες πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Warm Lounge: Το νέο cozy σημείο συνάντησης

Δίπλα στο παγοδρόμιο, το νέο «Warm Lounge» προσθέτει μια διάσταση ζεστασιάς στο εορταστικό σκηνικό. Πρόκειται για ένα θερμαινόμενο chalet, εμπνευσμένο από την καμπάνια του «Φυσικού Αερίου Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας», «Πίσω από τα Φώτα», το οποίο λειτουργεί ως μικρή, ζεστή

«όαση» μέσα στην καρδιά του «Χριστουγεννιάτικου Κόσμου».

Το Warm Lounge" το πιο ζεστό σημείο συνάντησηςστη καρδιά του «Χριστουγεννιάτικου Κόσμου»

Ο χώρος καλείται να προσφέρει μια ζεστή και απολύτως ταιριαστή στο χειμώνα αισθητική, καθώς παρέχει άνετα καθίσματα και θερμαντικά σώματα. Ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη χαλάρωση και τη ζεστασιά του επισκέπτη, αλλά φροντίζει για την διασκέδαση και επιβράβευσή του.

Επισκέπτρια μπροστά στη διαδραστική οθόνη του “Warm Lounge”,συμμετέχει στο χριστουγεννιάτικο παιχνίδι του «Φυσικού Αερίου»

Επισκέπτες δοκιμάζουν το διαδραστικό photobooth της «ΦυσικόΑέριο Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας» μέσα στο “Warm Lounge”

Έξω από το χριστουγεννιάτικο Warm Lounge φαίνονται επισκέπτες να φωτογραφίζονται στο ειδικά διαμορφωμένο photobooth της «Φυσικό Αέριο Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας»

Το θερμαινόμενο chalet της «Φυσικό ΑέριοΕλληνικής Εταιρείας Ενέργειας»

Μέσα στο «Warm Lounge», οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα διαδραστικό παιχνίδι μνήμης, να κερδίσουν δώρα επί τόπου και να συμμετάσχουν σε κλήρωση για έναν μεγάλο διαγωνισμό.

Παράλληλα, το photobooth που υπάρχει στο εσωτερικό του «Warm Lounge», προσφέρει μια ακόμη ευχάριστη εμπειρία, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να κρατήσουν μια αναμνηστική φωτογραφία από τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Πρόκειται για μια νέα εμπειρία που συνδυάζει χαλάρωση, παιχνίδι και χριστουγεννιάτικη διάθεση. Ένα ζεστό σημείο που προσελκύει τους επισκέπτες, ειδικά τις κρύες ημέρες, προσφέροντας μια ευχάριστη στάση μέσα στο γιορτινό περιβάλλον.

Προνόμια για τους πελάτες του Φυσικού Αερίου

Για ακόμη πιο άνετη εμπειρία, οι πελάτες της «Φυσικό Αέριο Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας» έχουν τη δυνατότητα του «skip-the-line». Πρόκειται για ένα προνόμιο που κάνει μεγάλη διαφορά στις περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας στο περιζήτητο παγοδρόμιο. Οι πελάτες θα μπορούν να το ενεργοποιήσουν μέσω της πλατφόρμας more.com στις εξής περιόδους:

19–25 Δεκεμβρίου - 11:00 & 17:00

30 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου - 11:00 & 17:00

Το «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» υποδέχεται τους επισκέπτες στην πιο ζεστή γωνιά των Χριστουγέννων, προσκαλώντας τους να παίξουν, να κερδίσουν δώρα και να ζήσουν τη μαγείατων γιορτών στο ΚΠΙΣΝ

Μια συνεργασία που εξελίσσεται σταθερά

Το «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας», με ιστορία 168 ετών, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και σύγχρονους ενεργειακούς παρόχους της χώρας. Με σταθερό επίκεντρο τη ζεστασιά, την ανθρώπινη ενέργεια και τη σύνδεση που βρίσκεται πίσω από κάθε φωτισμένο χώρο, η εταιρεία επενδύει σε δράσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων και ενισχύουν την πρόσβαση σε ποιοτικές εμπειρίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια πολυεπίπεδη συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία πλέον αποτελεί στρατηγικό πυλώνα και για τους δύο φορείς. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της σχέσης ήταν η δημιουργία του μεγαλύτερου σταθμού ηλεκτροφόρτισης στην Ελλάδα, με 50 θέσεις φόρτισης εντός του ΚΠΙΣΝ, μια υποδομή που ενισχύει ουσιαστικά τη βιώσιμη κινητικότητα.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η συνεργασία εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο, μέσα από δημοφιλείς δράσεις όπως το «Park Your Cinema» και το «Green Weekend», δημιουργώντας μια σταθερή αλληλουχία πρωτοβουλιών που επενδύουν στον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και τις γιορτινές εμπειρίες που μοιράζονται οι επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ.

Φέτος, η συνεργασία της «Φυσικό Αερίου Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας» με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» κορυφώνεται μέσα στις γιορτές, με το εντυπωσιακό παγοδρόμιο και το ζεστό «Warm Lounge».

Η συνεργασία του με το ΚΠΙΣΝ με το «Φυσικό Αέριο Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας» εντείνεται στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων

Χώροι που καλούνται να προσφέρουν όχι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και να αναδείξουν τη φιλοσοφία της εταιρείας. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο και η ενέργεια υπάρχει ως μέσο σύνδεσης, προσβασιμότητας και ζεστασιάς για όλους. Μέσα από αυτές τις δράσεις, η συνεργασία φαίνεται να αποκτά έναν ακόμη πιο ουσιαστικό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας ότι όταν η ενέργεια «συναντά» τον πολιτισμό, οι γιορτινές εμπειρίες απογειώνονται.

Το Warm Lounge γεμάτο από επισκέπτες πουεπιθυμούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τη γιορτινή βόλτα τους στο ΚΠΙΣΝ

Ωράριο λειτουργίας:

Λειτουργία παγοδρομίου: 29/11–7/1 - Καθημερινά 10:00–22:00

«Warm Lounge»: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και όλες τις

ημέρες των εορτών