Κύπρος: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε ανασχηματισμό - Το νέο υπουργικό συμβούλιο

Απομακρύνθηκε ο Γιώργος Παπαναστασίου από το υπουργείο Ενέργειας, ο οποίος «έτρεχε» την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Κύπρος: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε ανασχηματισμό - Το νέο υπουργικό συμβούλιο

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης 

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και απομάκρυνε από το υπουργείο Ενέργειας τον Γιώργο Παπαναστασίου ο οποίος «έτρεχε» το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και διατήρησε τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό που επικαλείται τις μελέτες μη βιωσιμότητας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης:

Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διορίζεται ο κ. Μιχάλης Δαμιανός ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Υγείας. Από το Υπουργείο Ενέργειας αποχωρεί ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζεται ο κ. Μαρίνος Μουσιούττας. Από το Υπουργείο αποχώρησε ο Γιάννης Παναγιώτου.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής. Από το Υπουργείο αποχώρησε ο Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος αναλαμβάνει ως Επίτροπος Προεδρίας.

Υπουργός Υγείας διορίζεται ο κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Από το Υπουργείο αποχώρησε ο Μιχάλης Δαμιανός.

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζεται η κυρία Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. Από το Υφυπουργείο αποχώρησε η Μαριλένα Ευαγγέλου.

Επίτροπος Προεδρίας διορίζεται ο κ. Μάριος Χαρτσιώτης. Τη θέση είχε η Άννα Αριστοτέλους.

Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων υπουργών και αξιωματούχων της Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.

