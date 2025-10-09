Συνάντηση Παπασταύρου με τον Κύπριο υπουργό Περιβάλλοντος – Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση

Σήμερα (09/10), πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του υπουργού

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργου Παπαναστασίου.

Κεντρικό θέμα ήταν η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου GSI, με την παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου και του πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρου Αυγουστίδη.

Κατά τη διάρκεια της «εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα» σύμφωνα με το υπουργείο, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που

έθεσαν πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

