Κύπρος: Ο Χριστουδουλίδης καλεί την Άγκυρα για συνομολόγηση θαλάσσιων συνόρων

Κάλεσμα στην τουρκική κυβέρνηση να καθίσει με την Κυπριακή Δημοκρατία στο ίδιο τραπέζι για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων, απηύθυνε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κληθείς από τα ΜΜΕ, στο περιθώριο της "Ημέρας Δημόσιας Διαβούλευσης με τα παιδιά" της κυπριακής Παιδοβουλής, στο Προεδρικό Μέγαρο, να σχολιάσει τις αντιδράσεις της 'Αγκυρας και του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όσον αφορά τη χθεσινή υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με τον Λίβανο, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη βάση του διεθνούς δικαίου, στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και στη βάση σχετικής σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982, προχωρά σε σχετικές συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη.

"Η απάντησή μου στα όσα προέρχονται από την Άγκυρα είναι δημόσια να αναφέρω την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία για να συνομολογήσουμε στη βάση της σχετικής σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982 τα θαλάσσια μας σύνορα με την Τουρκία", ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι αν η τουρκική πλευρά έχει τόση βεβαιότητα για τις θέσεις της, νιώθει τόση πολλή εμπιστοσύνη με τις προσεγγίσεις της "να καθίσουμε μαζί στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουμε, να καθορίσουμε τα θαλάσσιά μας σύνορα, όπως πράξαμε με τα γειτονικά κράτη και όπως θα συνεχίσουμε να πράττουμε".

Σε ερώτηση για τα μηνύματα που στέλνει ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ενόψει και της νέας προσπάθειας που ξεκινά για το Κυπριακό και αν τα μηνύματα αυτά θεωρούνται ευοίωνα, ο Πρόεδρος απάντησε ότι δεν θα σχολιάσει την προσέγγιση του κ. 'Ερχιουρμαν και ότι αυτή δεν επηρεάζει τους σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επανέλαβε αυτό που, όπως είπε, ανέφερε στον Τ/κ ηγέτη όταν τον συνάντησε για πρώτη φορά, δηλαδή την ετοιμότητα της ε/κ πλευράς "ακόμη και αύριο να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, για να οδηγηθούμε σε μία βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού".

"Και μάλιστα ανέφερα στον κύριο Έρχιουρμαν από μόνος μου ότι, ακόμη και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαι έτοιμος, πανέτοιμος, δεν θα επικαλεστώ και δεν ψάχνω καμία δικαιολογία από το να καθίσουμε μαζί, έτσι ώστε επαναλαμβάνω επαναρχίζοντας τις συνομιλίες, αξιοποιώντας το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων, να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου", τόνισε.

Συνέχισε λέγοντας ότι το μήνυμά του προς την Τουρκία και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, η οποία από δικής μας πλευράς υπάρχει, "είμαστε έτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι, ναι μπορούμε σε σύντομο διάστημα να οδηγηθούμε σε λύση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου".

Ο Πρόεδρος ρωτήθηκε και για την επίσκεψη την Παρασκευή στην Γερμανία του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και αν το Βερολίνο θα μεταφέρει μήνυμα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ο ίδιος συζήτησε με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσιάς του στο Βερολίνο συζητήσαν με τον Γερμανό καγκελάριο ανάμεσα σε πολλά άλλα θέματα και για τα ευρώ-τουρκικά.

Πρόσθεσε πως εξέφρασε κάποιες πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις, ιδέες, απόψεις "και λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ καλές σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία-να σας θυμίσω ότι πρόσφατα ήταν στην Άγκυρα ο Γερμανός Καγκελάριος-ζητήσαμε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση".

"Χαίρομαι για τη θετική ανταπόκριση που υπήρξε, το ανέφερε και ο ίδιος δημόσια. Από κει και πέρα, αναμένουμε την επίσκεψη του κ. Φιντάν και είμαι σίγουρος ότι αν προκύψει οτιδήποτε θα τύχουμε σχετικής ενημέρωσης", επεσήμανε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

