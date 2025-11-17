Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν, πού θα διεξαχθεί

Η συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον νεοεκλεγέντα ηγέτη του ψευδοκράτους, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη (20/11) στις 09:30, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

«Ο Πρόεδρος (σ.σ. Νίκος) Χριστοδουλίδης προσέρχεται στη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση, στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού, στη βάση του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο κ. Λετυμπιώτης σε γραπτή δήλωση.