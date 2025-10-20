Κύπρος: Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν που νίκησε τον εκλεκτό του Ερντογάν στα Κατεχόμενα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν συγκέντρωσε περίπου 62,7% των ψήφων σε σχέση με τον Ερσίν Τατάρ που έλαβε 35,81% στις εκλογές στα Κατεχόμενα στην Κύπρο

Κύπρος: Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν που νίκησε τον εκλεκτό του Ερντογάν στα Κατεχόμενα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Associated Press
Ο Τουφάν Ερχιουρμάν επικράτησε του τουρκοκύπριου, Ερσίν Τατάρ, στις «προεδρικές εκλογές» στα Κατεχόμενα στην Κύπρο.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν συγκέντρωσε περίπου 62,7% των ψήφων σε σχέση με τον Ερσίν Τατάρ που έλαβε 35,81% στις εκλογές στα Κατεχόμενα στην Κύπρο. Ο Ερχιουρμάν συγκέντρωσε δηλαδή 87.137 ψήφους, ενώ ο Τατάρ 49.714 ψήφους.

Ο ίδιος δεν υιοθετεί τη λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό και τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχάρη τον νικητή και δήλωσε πως είναι έτοιμος να λάβει μέρος σε νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Ο Ερχιουρμάν γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 11 Σεπτεμβρίου του 1970. Ο ίδιος σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας από το 1988 και στη συνέχεια απέκτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Μεταξύ 2008 και 2010 ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Από το 1999 ως το 2004 εργάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας και έθεσε στόχο την θεσμοθέτηση του συνηγόρου του πολίτη στην Τουρκία. Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές στο ψευδοκράτος το 2013 με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα.

Υπήρξε αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος από το 2016.

Διορίστηκε «πρωθυπουργός» στα Κατεχόμενα τον Ιανουάριο του 2018, έπειτα από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιανουαρίου 2018, στις οποίες επανεξελέγη βουλευτής. Στις 19 Ιανουαρίου 2018 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού αποτελούμενη από το κόμμα του και το Λαϊκό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση συνασπισμού διαλύθηκε στις 9 Μαΐου 2019 και διάδοχος του υπήρξε ο Ερσίν Τατάρ, που αργότερα έγινε και «πρόεδρος» του ψευδοκράτους.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη νίκη του στις εκλογές, ενώπιον υποστηρικτών του στο πάρκο Κιζιλμπάς στη κατεχόμενη Λευκωσία, ο Ερχιουρμάν μίλησε για «νίκη όλων» και για «αδελφοσύνη όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκαν οι ίδιοι ή οι γονείς τους».

Δεν τοποθετήθηκε στο θέμα της λύσης για το Κυπριακό, ενώ ανέφερε ότι στα ζητήματα «εξωτερικής πολιτικής» θα ενεργεί σε συνεννόηση με την Τουρκία, όπως συνέβαινε «διαχρονικά» και με τους προηγούμενους «προέδρους» και θα συνεχίσει να συμβαίνει και με τον ίδιο.

