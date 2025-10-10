Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Ξεμπλοκάρει» το έργο, στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες κυριότητας και διαχείρισης

«Ξεμπλέκει» το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2025, εκδόθηκε η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για τη μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ, μία από τις σημαντικές εκκρεμότητες για το έργο του καλωδίου μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσιεύονται οι αποφάσεις 302 και 303 του 2025, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, με τις οποίες η ΡΑΕΚ μεταβιβάζει στον ΑΔΜΗΕ την Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και την Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, οι οποίες μέχρι σήμερα ανήκαν στον προηγούμενο φορέα υλοποίησης, τη EuroAsia Interconnector.

Το ζήτημα είχε τεθεί επί τάπητος στη χθεσινή (09/10) συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου, σε μία προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος και να κρατηθεί ζωντανό το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

«Πλάτη» σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την άμεση εμπλοκή στα τεκταινόμενα για πρώτη φορά του επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόγκερσεν. Ο Ευρωπαίος επίτροπος ανέλαβε πρωτοβουλία και συγκαλεί την επόμενη εβδομάδα τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς Ενέργειας των δύο χωρών για την πορεία του έργου, όπως επιβεβαίωσαν αρμόδιες πηγές, μιλώντας στην «Καθημερινή».

Στη συνάντηση των αρμοδίων υπουργών των δύο χωρών, στην οποία παρευρέθησαν και ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, όπως και ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, οι δύο πλευρές δρομολόγησαν την επίλυση όλων των επίμαχων εκκρεμοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το χρηματοδοτικό σκέλος του έργου εντός ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με αφετηρία τις κατευθύνσεις που έθεσαν πρόσφατα οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, επίσης, να σταματήσουν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα του έργου και να προχωρήσουν στα απαραίτητα βήματα για την άρση του οικονομικού αδιεξόδου μακριά από δημόσιες αντιπαραθέσεις που μόνο κακό κάνουν στο έργο.

