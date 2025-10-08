Κομισιόν σε Κύπρο για το ηλεκτρικό καλώδιο: «Προχωρήστε χωρίς άλλες καθυστερήσεις»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει προς την ταχύτερη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας (GSI) μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τις τοποθετήσεις Λευκωσίας και Αθήνας.

«Προσδοκούμε όλες τις πλευρές να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου. Κατά βάση, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι προς ζημία των ίδιων των εμπλεκομένων μερών» αναφέρει η εκπρόσωπος της Κομισιόν στο ΚΥΠΕ, επισημαίνοντας πως κάθε επιπλέον καθυστέρηση βλάπτει όλες τις πλευρές.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει εκ νέου ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου αποτελεί «προτεραιότητα υψηλότερης στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ».

Στην κατεύθυνση αυτή, καθιστά σαφές ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να εξασφαλίσει την υλοποίησή του. «Αυτό το έργο είναι κρίσιμο για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου», ενώ παράλληλα «η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων βοηθά στη μείωση των τιμών ενέργειας, επιτρέποντας την ομαλότερη ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα» επισήμανε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται «σε σταθερή επαφή με τον προωθητή του έργου, τους ρυθμιστές και τις εθνικές αρχές, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια», αλλά πρόσθεσε πως «η ευθύνη ανήκει σε όλους τους εμπλεκόμενους να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Τέλος, υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής για «την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας στην ΕΕ και τον τερματισμό της ηλεκτρικής απομόνωσης του νησιού».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης