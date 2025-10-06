Αθήνα για καλώδιο: Δεν εκβιάζουμε - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πληρώσει 300 εκατ. ευρώ - Χριστοδουλίδης: Θα γίνει

Μήνυμα ότι η σχέση Αθήνας Λευκωσίας θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, εκπέμπει η Αθήνα.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης συνδέεται με την επίλυση οικονομοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από τη μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του. Ταυτόχρονα, καθιστούν σαφές σε όλους τους τόνους πως η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζει και ότι κινείται μόνο θεσμικά.

Αναδεικνύουν τη σημασία του έργου για την Κύπρο, λέγοντας πως το έργο αυτό θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συμβάλει στη μείωση των τιμών ενέργειας στη Μεγαλόνησο, που είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη καταβάλει 300 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι ο οικονομικός επιμερισμός του έργου δεν μπορεί να βαρύνει μονομερώς τη μία πλευρά. Τονίζουν, επίσης, πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –η οποία συγχρηματοδοτεί τη διασύνδεση με 657 εκατ. ευρώ– θεωρεί το έργο απολύτως βιώσιμο και το έχει εντάξει στα οκτώ κορυφαία έργα ενεργειακής προτεραιότητας, όπως υπενθύμισε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, η Αθήνα καταγράφει «αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα» από τη Λευκωσία, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην υλοποίηση του έργου: «Η Ελλάδα στηρίζει ανεπιφύλακτα, χωρίς αστερίσκους, την ηλεκτρική διασύνδεση».

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το οποίο προχωρά κανονικά. «Εκτιμούμε ότι οι εκκρεμότητες θα λυθούν, ώστε να υπάρξει κοινή φωνή και πλήρης επιχειρησιακή συνέχεια», αναφέρουν, εκφράζοντας την προσδοκία ότι και η κυπριακή πλευρά θα επιδείξει ανάλογη στήριξη για την ομαλή συνέχιση της πόντισης του καλωδίου.

Τέλος, οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιάρρητες, θα συνεχίσουν να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθούν εξαιτίας του συγκεκριμένου έργου.

Χριστοδουλίδης: Φυσικά θα γίνει το καλώδιο - Δεν υπάρχει καμία κρίση

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Huffington Post Greece, επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά:

«Φυσικά θα γίνει το καλώδιο και φυσικά προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Η επιθυμία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνικής κυβέρνησης –και το μεταφέρω αυτό και από τη συζήτησή μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό– είναι να υλοποιηθεί το έργο».

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας λέει πως η χθεσινή του δήλωση «έγινε γιατί έγιναν κάποιες ενέργειες που ξέφευγαν του πλαισίου της συναντίληψης που είχαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πρόσφατα στην Νέα Υόρκη και πριν λίγες ημέρες στην Κοπεγχάγη».

Ο κ. Χριστοδουλίδης τονίζει ότι «οι σχέσεις της Αθήνας με την Λευκωσία, οι σχέσεις μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι οι ισχυρότερες που υπήρξαν ποτέ» και πως «αυτό το αποδείξαμε».

«Δεν υπάρχει καμία κρίση», υπογραμμίζει και επισημαίνει: «Ενδεχομένως, να υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές σε σχέση με το έργο, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θέλω να επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και στηρίζει και επιθυμεί να υλοποιηθεί. Υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές, τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες αρμόδιες είναι να λύσουν οι ανεξάρτητες αρχές και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία απολύτως κρίση».



Ερωτηθείς αν είναι η στάση των Τούρκων είναι που εμποδίζει το πλοίο να πλησιάσει να κάνει εργασίες, ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρει: «Δεν θεωρώ ότι οποιοσδήποτε και ειδικότερα οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδας, θα δεχτούμε με οποιοδήποτε τρόπο τις παράλογες αμφισβητήσεις από πλευράς της Τουρκίας που ξεφεύγουν του Διεθνούς Δικαίου. Ο Υπουργός Ενέργειας Ελλάδας, ο κύριος Παπασταύρου, είπε ότι είναι βιώσιμο το έργο και αυτό το αποδεικνύει και η χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο, η υλοποίηση και η βιωσιμότητά του εξαρτάται και από το πόσο γρήγορα κινούμαστε προς την κατεύθυνση της υλοποίησής του. Φυσικά και για να το επιχορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το θεωρήσει ως ένα έργο κοινής ευρωπαϊκής ωφελείας, φυσικά και είναι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οι όποιες καθυστερήσεις γίνονται, τα οποία προβλήματα δημιουργούνται, αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν και το θέμα του κόστους και κατ' επέκταση της βιωσιμότητας».

Επίσης, δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα καθυστέρησης για τα 25 εκ που πρέπει να καταβάλει η Κύπρος. «Είναι ακριβώς αυτό που συζητήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη. Ήρθαμε σε μια συναντίληψη, βγάλαμε και μια κοινή δήλωση και η δήλωση μου η χθεσινή έγινε ακριβώς γιατί ερμήνευσα την ενέργεια που έγινε, ως μια αν θέλετε αφισβήτηση της συμφωνίας που έγινε σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και εμένα. Και να πω και κάτι για τα 25 εκατομμύρια που ενδεχομένως να μην είναι γνωστό στην Ελλάδα. Την περασμένη εβδομάδα, μόλις επέστρεψα από τη Νέα Υόρκη, εγκρίναμε τον προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2026 που έχει ήδη υποβληθεί από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και υπάρχει και η πρόνοια για άλλα 25 εκατομμύρια που αφορά το δεύτερο έτος, εννοώ το 2026, ως συμβατική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι 25 και 25 δηλαδή. Είναι 25 για 5 χρόνια με σύνολο 125 εκατομμύρια», υπογραμμίζει.

