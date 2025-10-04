Τραμπ: «Μεγάλη ημέρα» - «Όλοι θα αντιμετωπισθούν δίκαια στις διαπραγματεύσεις»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη συμβολή τους στο ειρηνευτικό σχέδιο στη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και την Τουρκία, σημειώνοντας ότι υπήρξε στήριξη και από «πολλές άλλες χώρες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα οι όμηροι να επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους.

Δήλωση από το Οβάλ γραφείο

Στο μήνυμα διάρκειας ενός λεπτού και δέκα δευτερολέπτων, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Τόνισε ακόμη ότι ανυπομονεί να δει τους ομήρους να απελευθερώνονται και να επιστρέφουν στις οικογένειές τους.

«Από πολλές απόψεις, είναι πρωτοφανές», δήλωσε. «Όλοι ήταν ενωμένοι στο να θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να δούμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε αυτό».

Πανηγυρικό μήνυμα

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη στιγμή «μεγάλη ημέρα» για τη διεθνή διπλωματία. Ευχαρίστησε εκ νέου τις χώρες που συμμετείχαν στις συνομιλίες, παρουσιάζοντας το ειρηνευτικό σχέδιο ως σχεδόν ολοκληρωμένη συμφωνία.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα», είπε ο πρόεδρος. «Πρέπει να βάλουμε την τελική λέξη σε μπετό».