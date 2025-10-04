Γάζα: Στήριξη ηγετών για την κατάπαυση του πυρός - Τι είπαν Ερντογάν, Στάρμερ, Μερτς

Ο ένας μετά τον άλλον ηγέτες πολλών χωρών στοιχίζονται πίσω από την διαφαινόμενη συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αξιολόγησε την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ερντογάν σημείωσε τα εξής:

Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αποτελεί ένα εποικοδομητικό και σημαντικό βήμα προς την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Αυτό που πρέπει τώρα να συμβεί είναι το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις και να συμμορφωθεί με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός.

Πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα μέτρα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης· αυτή η γενοκτονία, αυτή η επαίσχυντη σκηνή που πληγώνει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει να τερματιστεί.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι συνομιλίες θα ολοκληρωθούν με τον πιο επωφελή τρόπο για τον παλαιστινιακό λαό και για να εφαρμόσουμε τη λύση των δύο κρατών, η οποία υποστηρίζεται και από τη διεθνή κοινότητα.

Στήριξη από Μερτς, Στάρμερ, Ιορδανία

Θετικές ήταν και άλλες αντιδράσεις ηγετών στην έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και στην αποδοχή από τη Χαμάς των βασικών σημείων ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

Νωρίτερα ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς χαιρέτισε την απάντηση της Χαμάς.

Σε δήλωση που έκανε χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Σταρμερ είπε: «Η αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ από τη Χαμάς είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Υποστηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ, οι οποίες μας έχουν φέρει πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ. Τώρα υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, να επιστρέψουν οι όμηροι στις πατρίδες τους και να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους την έχουν τόσο απεγνωσμένα ανάγκη».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε από την πλευρά του: «Οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Η Χαμάς πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί. Οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη. Η Γερμανία θα συνεχίσει να εμπλέκεται».

Ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Χάρις δήλωσε: «Αυτή η στιγμή για να τερματιστεί η αδικαιολόγητη ανθρώπινη ταλαιπωρία πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς, σιγήστε τα όπλα, τερματίστε την πείνα και επιτρέψτε την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Η Ιορδανία επίσης χαιρέτισε την θετική ανταπόκριση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα σημαντικό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου, όπως μεταδίδει το Reuters. Το Αμμάν εξήρε επίσης τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ, υπογράμμισε τις προσπάθειες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αντίθεσης στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, και ζήτησε την άμεση παύση της ισραηλινής επίθεσης, το άνοιγμα των συνοριακών διαβάσεων για την παροχή βοήθειας και μια ειρηνευτική διαδικασία βασισμένη σε μια λύση δύο κρατών.

