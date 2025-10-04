Γάζα - Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς χαιρετίζει την απάντηση της Χαμάς

Προτεραιότητα για πλήρη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων

Γάζα - Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς χαιρετίζει την απάντηση της Χαμάς

O Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς

Διάχυτη είναι η αισιοδοξία έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη σύγκρουση στη Γάζα.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και τις αραβικές και ισλαμικές χώρες για τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση

Ο Αμπάς «επιβεβαίωσε την ετοιμότητα του Κράτους της Παλαιστίνης να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ από αυτή τη στιγμή και με όλους τους σχετικούς εταίρους» και πρόσθεσε: «Αυτό που έχει σημασία για εμάς τώρα είναι η άμεση δέσμευση για πλήρη κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και των κρατουμένων, η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, η διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν εκτοπισμοί ή προσάρτηση εδαφών και η έναρξη της διαδικασίας ανασυγκρότησης».

Ο ισραηλινός στρατός μεταβαίνει σε «αμυντικές μόνο επιχειρήσεις» στη Γάζα

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει μεταβεί από επιθετικές σε αμυντικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Το N12 News αναφέρει ότι έλαβε επιβεβαίωση από ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο ότι «η πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή στον IDF να μεταβεί σε αμυντικές μόνο δραστηριότητες στη Λωρίδα και να σταματήσει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας».

