Θρίλερ με τους Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ - Πότε θα επαναπατριστούν

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε διάβημα στον Ισραηλινό πρέσβη στην Ελλάδα, με αφορμή τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας


Ένα διπλωματικό θρίλερ φαίνεται να είναι σε εξέλιξη με τους 27 Έλληνες που πήραν μέρος στον στόλο Global Sumud Flotilla με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και τους συνέλαβαν στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές αναχαίτισαν τα πλοία του στόλου το βράδυ της Τετάρτης, ενώ ορισμένα τα οδήγησαν στις ισραηλινές ακτές, συλλαμβάνοντας στη συνέχεια τα πληρώματα τους. Από την Ελλάδα πήραν μέρος πέντε σκάφη, εκ των οποίων τα τέσσερα ελλιμενίστηκαν στο Ισραήλ.

Τα πλοία από την Ελλάδα που ταξίδευαν στη Λωρίδα της Γάζας, ήταν τα εξής:

  • Οξυγόνο
  • Βαγγέλης Πισσίας
  • Παύλος Φύσσας
  • Ahed Tamimi
  • Mohhamad Bhar

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα πλοία «Οξυγόνο», «Παύλος Φύσσας», «Ahed Tamimi» και «Βαγγέλης Πισσίας» έφτασαν στην ακτή με τις ισραηλινές αρχές να συλλαμβάνουν τα πληρώματα τους, 27 άτομα στον αριθμό.

Έκτοτε, διεξάγονται προσπάθειες για τον επαναπατρισμό τους, με αντιπροσωπεία της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, να επισκέπτεται τους Έλληνες φυλακισμένους.

Οι 27 Έλληνες βρίσκονται σε κέντρο κράτησης, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα επαναπατριστούν την Κυριακή ή τη Δευτέρα.

Επιπλέον, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε διάβημα στον Ισραηλινό πρέσβη στην Ελλάδα, με αφορμή τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας.

Ο Μπεν Γκβίρ, δικηγόρος που έχει κατηγορηθεί για σχέσεις με εξτρεμιστές και δολοφόνους, χαρακτήρισε τρομοκράτες όσους συμμετείχαν στον στόλο Global Sumud Flotilla -συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων-, αναφέροντας ότι πρέπει να φυλακιστούν για μήνες στο Ισραήλ, «ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών».

Αυτό προκάλεσε την ελληνική αντίδραση, με το ελληνικό ΥΠΕΞ να αναφέρει:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

