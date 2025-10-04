Τραμπ: Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί «την αρχική γραμμή απόσυρσης των στρατευμάτων του»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις λίγα λεπτά μετά το τέλος του τηλεοπτικού μηνύματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, έγραψε ότι το Ισραήλ συμφώνησε με την «αρχική γραμμή αποχώρησης» από τη Γάζα, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στη Χαμάς.

Συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας ότι όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση του πυρός θα «τεθεί ΑΜΕΣΑ σε ισχύ» και θα ξεκινήσει η ανταλλαγή κρατουμένων, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση της αποχώρησης του Ισραήλ.

«Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης, την οποία έχουμε δείξει και μοιραστεί με τη Χαμάς. Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΑ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ!»

Η αποχώρηση στην οποία αναφέρεται ο Τραμπ είναι το τρίτο σημείο του ειρηνευτικού του σχεδίου.

Στην ανάρτησή του μάλιστα, κοινοποιεί και σχετικό χάρτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αναφέρεται στις διάφορες γραμμές αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων σε έναν χάρτη που δημοσιεύθηκε μαζί με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Εάν το ειρηνευτικό σχέδιο ακολουθήσει τα όρια που εμφανίζονται στον χάρτη που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, η αρχική απόσυρση του στρατού θα αφήσει τη Γάζα κατά 55% κατεχόμενη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του BBC.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει:

Μια μερική αποχώρηση του Ισραήλ θα διευκολύνει την απελευθέρωση των ομήρων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ανασταλούν έως ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις για πλήρη αποχώρηση.

Όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας αυτής από το Ισραήλ».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι θα αφοπλίσει τη Χαμάς, είτε μέσω του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είτε με στρατιωτικά μέσα. «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (...) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», υπογράμμισε

Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα» - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί

Τον οδικό χάρτη του σχεδίου Τραμπ από την ισραηλινή οπτική, σκιαγράφησε νωρίτερα, το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργόςτου Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου είπε ότι ελπίζει πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους «εντός των επόμενων ημερών» και υποσχέθηκε επίσης να αφοπλίσει τη Χαμάς είτε μέσω του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου είτε με στρατιωτικά μέσα.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα απελευθερωθεί. Αυτός είναι ο στόχος που θέλουμε να επιτύχουμε με το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ και πρέπει να το κάνουμε επειδή είναι ένα ειρηνικό σχέδιο. Θα επιτύχουμε τον στόχο μας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων. «Πρώτα η επιστροφή των ομήρων, μετά τα υπόλοιπα» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τις ερχόμενες ημέρες», εντός του ερχόμενου φεστιβάλ των Σκηνών, ή Σουκότ, που ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις 13 Οκτωβρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς πολίτες. «Πραγματικά ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια των εορτών του Σουκότ, θα μπορέσω να ανακοινώσω την επιστροφή όλων των απαχθέντων μας με μία κίνηση» επανέλαβε σε άλλο σημείο του διαγγέλματός του.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον «αγαπητό μου φίλο» –όπως είπε– Ντόναλντ Τραμπ και τον ισραηλινό λαό.

«Η Χαμάς θα διαλυθεί στρατιωτικά και πολιτικά»

Μετά την απελεύθερωση των ομήρων, επόμενο βήμα, ερμηνεύοντας το σχέδιο Τραμπ, είναι η διάλυση της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. «Στο δεύτερο στάδιο, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί – είτε με τον εύκολο τρόπο είτε με τον δύσκολο, αλλά θα επιτευχθεί», υπογράμμισε.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (…) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει» κατέστησε σαφές.

«Θα περιορίσουμε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε λίγες ημέρες»

Αναφερθείς στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, είπε πως έχει δώσει εντολή στη διαπραγματευτική του ομάδα να οριστικοποιήσει τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας επί του σχεδίου Τραμπ, ενώ παράλληλα οι ισραηλινές δυνάμεις της IDF θα παραμείνουν βαθιά στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα περιορίσουν τις διαπραγματεύσεις σε λίγες ημέρες. Όλοι οι στόχοι θα επιτευχθούν σύντομα. Έχω δώσει σαφείς οδηγίες στην διαπραγματευτική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, να διευκρινίσουν τις υλικοτεχνικές λεπτομέρειες για την απελευθέρωση των ομήρων μας και να καθορίσουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιχείρηση απελευθέρωσης» σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο των διαπραγματεύσεων, επανέλαβε τα λόγια του Αμερικανού προέδρου. «Ο Πρόεδρος Τραμπ, όπως γνωρίζετε, έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχτεί καμία καθυστέρηση στην απελευθέρωση των ομήρων».

«Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, θα απομονωθεί η Χαμάς», προσέθεσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Καθώς μεταδιδόταν το διάγγελμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στο Τελ Αβίβ πλήθη συγκεντρωμένα γύρω από την Πλατεία των Ομήρων άκουγαν με προσοχή, ενώ πρώην όμηροι ζητούσαν το τέλος του πολέμου.

Ο Όμερ Σέμ Τοβ, ο οποίος είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Nova στο Ισραήλ, ηγήθηκε των συνθημάτων «φέρετέ τους σπίτι», εν μέσω επευφημιών από το πλήθος:

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς θα την υπογράψει. Έχουν περάσει δύο χρόνια» επισήμανε.

Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι ζήτησε από τους διαπραγματευτές της χώρας του να μεταβούν στο Κάιρο για συνομιλίες με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, αν και από την Κυριακή θα συγκεντρωθούν οι αντιπροσωπείες για έμμεσες διαπραγματεύσεις.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Αιγύπτου, σε συντονισμό με τους μεσολαβητές, για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα, η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει δύο αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς στις 6 Οκτωβρίου για να συζητήσουν τους όρους και τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής όλων των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου Τραμπ» ανέφερε το υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με το Al-Qahera News, ένα αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης κοντά στις αιγυπτιακές αρχές, έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς θα πραγματοποιηθούν στο Κάιρο αυτήν την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως η συνάντηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ.

Μια υψηλόβαθμη ισραηλινή αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει για το Κάιρο την Κυριακή για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Η αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο θα περιλαμβάνει τον υπουργό Ρον Ντέρμερ, εκπροσώπους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, της Σιν Μπετ και της Μοσάντ.

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει επίσης τον υπηρεσιακό επικεφαλής της Σιν Μπετ, Υποστράτηγο Νιτζάν Αλόν, και τον συντονιστή για τους κρατούμενους και τους αγνοούμενους, Γκαλ Χιρς.

Τις συνομολίες θα συντονίσουν οι ΗΠΑ με επικεφαλής τον απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ.

Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να φτάσουν την Κυριακή στην Αίγυπτο.

Η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους

Η Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι παρέδωσε την απάντησή της στο σχέδιο του Τραμπ. Σύμφωνα με την οργάνωση, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους στο πλαίσιο μιας συμφωνίας - και είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ είναι αόριστη και δεν περιλαμβάνει τις επιφυλάξεις της οργάνωσης σχετικά με τις ρήτρες της πρότασης.

Αφού έλαβε την απάντηση από τη Χαμάς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαίτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα».

Διαβάστε επίσης