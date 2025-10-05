Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα και μιλά για «Μεγάλο Ισραήλ»

Φωτ. Αρχείου - Ένοπλοι φρουρούν την κηδεία του Μαρουάν Ισσά, αναπληρωτή στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Φεβρουαρίου 2025.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα «βρίθει κινδύνων», κατηγορώντας το Ισραήλ πως επιχειρεί να το εκμεταλλευθεί για να επιτύχει πολιτικούς στόχους μετά τη στρατιωτική του αποτυχία.

«Στην πραγματικότητα, αυτό το σχέδιο είναι γεμάτο από κινδύνους» δήλωσε ο Κάσεμ, ηγέτης του φιλοϊρανικού κινήματος και συμμάχου της Χαμάς, υπενθυμίζοντας ότι η πρωτοφανής επίθεση της τελευταίας στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Γάζα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει με πολιτικά μέσα όσα δεν κατάφερε στρατιωτικά. «Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ που προσπαθεί να επιτύχει δια της πολιτικής οδού, αφού απέτυχε στρατιωτικά με την επίθεση, τη γενοκτονία και τον λιμό», τόνισε, μιλώντας σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο δύο διοικητών της οργάνωσης.

Το σχέδιο Τραμπ και οι αντιδράσεις

Ο Κάσεμ υποστήριξε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως πρόσχημα για να επεκτείνει τον έλεγχό του στα παλαιστινιακά εδάφη. Την Παρασκευή, η Χαμάς είχε δηλώσει έτοιμη για διαπραγματεύσεις με βάση το ίδιο σχέδιο, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Κάσεμ σημείωσε ότι η Χεζμπολάχ «δεν αναμιγνύεται στις λεπτομέρειες» της πρότασης, τονίζοντας πως η τελική απόφαση ανήκει στην παλαιστινιακή αντίσταση, τη Χαμάς και τις υπόλοιπες φράξιες που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Η αναφορά στο «Μεγάλο Ισραήλ»

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ κάλεσε σε αντίσταση απέναντι στο «σχέδιο του Μεγάλου Ισραήλ». Ο όρος παραπέμπει στα βιβλικά σύνορα της εποχής του βασιλιά Σολομώντα, τα οποία περιλάμβαναν τη Δυτική Όχθη και περιοχές της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας. Το όραμα αυτό έχει υιοθετηθεί από εθνικιστικούς κύκλους στο Ισραήλ.

Το καλοκαίρι, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο όταν, σε συνέντευξή του, εμφανίστηκε να συμφωνεί με αυτό το σχέδιο.

Η θέση της Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμο

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο στα βόρεια, εκτοξεύοντας ρουκέτες από τον νότιο Λίβανο. Οι συγκρούσεις εξελίχθηκαν σε ανοιχτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024, προτού συμφωνηθεί μια εύθραυστη εκεχειρία δύο μήνες αργότερα.

Ωστόσο, η οργάνωση βγήκε αποδυναμωμένη από τη σύγκρουση και σήμερα δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, τόσο από το εσωτερικό του Λιβάνου όσο και από τη διεθνή κοινότητα, να παραδώσει τον οπλισμό της στο κράτος.

