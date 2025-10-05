Νέες αποκαλύψεις για την επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@ αρνητικός;»

Λεπτομέρειες της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Παρασκευή Τραμπ στον Νετανιάχου 

Νέες αποκαλύψεις για την επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@ αρνητικός;»
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν μια τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Παρασκευής, μετά το υπό όρους «ναι» της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Μπίμπι για να συζητήσουν αυτό που θεωρούσε καλά νέα, αλλά ο Ισραηλινός ηγέτης σκέφτηκε διαφορετικά.

«Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπήρχε τίποτα για να γιορτάσουμε και ότι αυτό δεν σήμαινε τίποτα», αναφέρει το Axios, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ αντέδρασε έντονα: «Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμημένα αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Αποδέξου την».

Η ανταλλαγή, που επιβεβαιώθηκε από δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, δείχνει την αποφασιστικότητα του Τραμπ να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να τον πείσει να τερματίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς αποδεχτεί μια συμφωνία.

Σύμφωνα με το Axios, κατά τη διάρκεια ιδιωτικών διαβουλεύσεων την Παρασκευή, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θεωρούσε την απάντηση της Χαμάς ως απόρριψη του σχεδίου του Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι ήθελε να συντονίσει την απάντηση με την Ουάσινγκτον για να αποφύγει την εξάπλωση της αφήγησης ότι η Χαμάς είχε απαντήσει θετικά, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στον ίδιο ιστότοπο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, ήταν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα. Φοβόταν ότι η Χαμάς θα απέρριπτε εντελώς το σχέδιο και είδε την απάντηση ως ένα άνοιγμα για μια πιθανή συμφωνία, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου, η χλιαρή αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ήταν αυτή που περίμενε, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Εξ ου και η έντονη αντίδραση του προέδρου.

Τραμπ: Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη καταστροφή» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη καταστροφή» αν η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας, καθώς ο ίδιος επιδιώκει να εφαρμόσει το σχέδιό του για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

Τραμπ: «Ο Μπίμπι συμφωνεί να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και το ειρηνευτικό σχέδιο»

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί με τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει την ευρύτερη οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN το Σάββατο: «Ναι, ο Μπίμπι».

Στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αναμένει να μάθει σύντομα αν η Χαμάς είναι προσηλωμένη στην ειρήνη.

Ρούμπιο: Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί πρέπει να «σταματήσουν» εάν επιτευχθεί συμφωνία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να «σταματήσουν» για να επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Μόλις συμφωνήσετε για τις υλικοτεχνικές ρυθμίσεις, νομίζω ότι οι Ισραηλινοί και όλοι οι άλλοι θα αναγνωρίσουν ότι είναι αδύνατο να απελευθερωθούν ομήροι εν μέσω των επιθέσεων, επομένως θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στην τηλεόραση του CBS, τονίζοντας ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για αυτές τις ρυθμίσεις «πολύ γρήγορα ». Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί «στις αρχές αυτής της εβδομάδας », αλλά επισημαίνει ότι κανείς «δεν μπορεί να πει ότι τελείωσε» ή ότι αποτελεί «100% εγγύηση».

Η Χαμάς επιθυμεί συμφωνία και άμεση έναρξη ανταλλαγής κρατουμένων

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να πραγματοποιήσει «άμεσα» ανταλλαγή κρατουμένων με το Ισραήλ.

Οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί στην Αίγυπτο, με στόχο τον τερματισμό σχεδόν δύο ετών σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χαμάς επιθυμεί πολύ να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία ανταλλαγής κρατουμένων με βάση τις συνθήκες επί τόπου », δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Η κατοχή δεν πρέπει να εμποδίσει την εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ. Εάν η κατοχή έχει πραγματικές προθέσεις να καταλήξει σε συμφωνία, η Χαμάς είναι έτοιμη », πρόσθεσε.

