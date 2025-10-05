Γάζα: Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ - Οι όμηροι στο επίκεντρο

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αναμένεται να ξεκινήσουν στην Αίγυπτο τη Δευτέρα. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, καθώς και των κρατουμένων Παλαιστινίων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενισχύουν την αισιοδοξία. Ο Νετανιάχου άλλωστε, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων «μέσα στις επόμενες ημέρες».

Χθες το βράδυ, το Al-Qahera News, μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν, προκειμένου σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες για να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί η ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων.

Η πρόταση Τραμπ και οι όροι

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, με την οποία η οργάνωση συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του Νετανιάχου υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη διαφωνία στα μακροπρόθεσμα ζητήματα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε σε τηλεοπτική του δήλωση ότι: «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί». Η Χαμάς, από την πλευρά της, δεν έκανε καμία αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει διαπραγματεύσεις μόνο για την ανταλλαγή.

Συνεχίζονται τα πλήγματα

Παρά τις διπλωματικές διεργασίες, η ένταση στο πεδίο παραμένει υψηλή. Η Χαμάς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει «σφαγές» μετά τα πλήγματα στη Γάζα το πρωί. Η οργάνωση κάλεσε για άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ.

Τουλάχιστον 45 από τα θύματα που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς και τις αεροπορικές επιδρομές το Σάββατο ήταν στην πόλη της Γάζας, που μαστίζεται από την πείνα, όπου ο ισραηλινός στρατός ασκεί πίεση με επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αναγκάζοντας περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους να καταφύγουν στον πολυπληθή νότο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν επίσης ένα στρατόπεδο προσφύγων στο αλ-Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας τουλάχιστον οκτώ άλλα.

Το αλ-Μαουάσι είναι μια λεγόμενη ασφαλής ανθρωπιστική ζώνη, στην οποία ο ισραηλινός στρατός έχει διατάξει τις παλαιστινιακές οικογένειες να μετακινηθούν. Ωστόσο, η περιοχή έχει δεχτεί επανειλημμένα επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

