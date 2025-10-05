Χαμάς: Δεν συλλέγουμε πτώματα ούτε παραδίδουμε όπλα - Νετανιάχου:Η ΕΕ έχει υποκύψει στην τρομοκρατία

Η Χαμάς δεν παραλαμβάνει τις σορούς των ομήρων και δεν παραδίδει τα όπλα της. Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς το αποκάλυψαν αυτό, διαψεύδοντας προηγούμενο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε το σαουδαραβικής ιδιοκτησίας Al Arabiya, το οποίο ισχυριζόταν ότι η Χαμάς είχε αρχίσει να παραλαμβάνει τις σορούς των ομήρων και συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα της σε έναν διεθνώς εποπτευόμενο φορέα.

Δηλώσεις που μεταδίδονται από μέσα ενημέρωσης όπως το Al-Aqsa Radio της Χαμάς υποστηρίζουν ότι αυτές οι αναφορές είναι «ψευδείς».

Μια πλήρης κατάπαυση του πυρός, με την αναστολή όλων των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, την απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραηλινού Στρατού στις θέσεις που κατείχαν κατά την προηγούμενη συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιανουάριο, δηλαδή, εκτός των κατοικημένων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, και την αναστολή των επιχειρήσεων της αεροπορικής δύναμης και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για δέκα ώρες την ημέρα, δώδεκα ώρες τις ημέρες ανταλλαγής κρατουμένων. Αυτά είναι τα αιτήματα που θα παρουσιάσει η Χαμάς αύριο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Αίγυπτο, δήλωσαν πηγές της Χαμάς στο σαουδαραβικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Al-Sharq.

Σύμφωνα με πηγές, η Χαμάς θα επιμείνει ότι αυτοί οι όροι θα παραμείνουν σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να διαρκέσουν μια εβδομάδα ή και περισσότερο.

Οι συνομιλίες αναμένεται επίσης να εξετάσουν τα κριτήρια για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται στο Ισραήλ.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει ότι η ομάδα επιμένει ότι οι απελευθερώσεις θα βασίζονται στην αρχαιότητα και την ηλικία, και συγκεκριμένα στην ημερομηνία σύλληψης και την ηλικία κάθε κρατουμένου.

«Η Χαμάς θα απαιτήσει την απελευθέρωση του Μπαργούτι και των ηγετών που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη»

Η Χαμάς θα απαιτήσει την απελευθέρωση μερικών από τους πιο εξέχοντες Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές σε αντάλλαγμα για ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το ισραηλινό κανάλι Channel 12, επικαλούμενο πηγές της Χαμάς.

Μεταξύ των ονομάτων που θα αναφέρει η Χαμάς στις συνομιλίες που ξεκινούν αύριο στην Αίγυπτο είναι ο Μαρουάν Μπαργούτι, επικεφαλής της Φατάχ Τανζίμ, φυλακισμένος για πολλαπλές δολοφονίες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα, ο Άχμαντ Σααντάτ, γενικός γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, και ο Ιμπραήμ Χαμέντ, καταδικασμένος σε 45 φορές ισόβια για την ενορχήστρωση της δολοφονίας πολλών Ισραηλινών ως διοικητής της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα, ο Αμπάς αλ-Σαγιέντ, ο οποίος ενορχήστρωσε την βομβιστική επίθεση στο ξενοδοχείο Park στη Νετάνια το 2002, η οποία σκότωσε 39 Ισραηλινούς, και ο Χασάν Σαλαμέχ της Χαμάς, ο οποίος καταδικάστηκε σε 48 φορές ισόβια για πολλαπλές βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Το Channel 12 επικαλείται πηγή της Χαμάς η οποία δήλωσε ότι η ομάδα «δεν θα εγκαταλείψει» την προσπάθεια να εξασφαλίσει την απελευθέρωση αυτών και άλλων κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, «ακόμα και με το κόστος να τεθεί σε κίνδυνο η συμφωνία».

Το Ισραήλ είχε ασκήσει βέτο σε αυτά τα ονόματα σε προηγούμενες συμφωνίες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 303 κρατούμενοι υπό όρους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης στο Ισραήλ. Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια θα διαπραγματευτεί ταυτόχρονα με μια ομάδα της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός της «επόμενης μέρας» στη Γάζα περιλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Νετανιάχου: «Το «ναι» της Χαμάς δεν είναι βέβαιο, αλλά θα δράσουμε αν συμβεί αυτό»

Την παραμονή των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων: «Δεν μπορώ να σας πω αν η Χαμάς θα συμφωνήσει στην απελευθέρωση των ομήρων. Νομίζω ότι είναι δυνατό. Ελπίζω να συμβεί, αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα συμβεί», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αν δεν συμβεί, «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα υποστηρίξει πλήρως το Ισραήλ στην ανάληψη αποφασιστικής δράσης κατά της Χαμάς». «Ελπίζουμε ότι μπορούμε να το τερματίσουμε με τον εύκολο τρόπο, όχι με τον δύσκολο», συνέχισε ο Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας ότι τώρα «το βάρος πέφτει στη Χαμάς».

«Η άσχετη ΕΕ έχει υποκύψει στην τρομοκρατία»

Η Ευρώπη έχει «καταστεί ουσιαστικά άσχετη» με την προσπάθεια απελευθέρωσης των ομήρων και τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Euronews. «Η Ευρώπη ήταν απούσα επειδή η Ευρώπη ουσιαστικά υπέκυψε στην παλαιστινιακή τρομοκρατία, στις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες που υπάρχουν στο εσωτερικό της», τόνισε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Τραμπ: «Οι συνομιλίες θα διαρκέσουν μερικές ημέρες» - «Απελευθέρωση ομήρων; Πολύ σύντομα»

Πότε θα απελευθερωθούν οι όμηροι; «Πολύ σύντομα, διαπραγματευόμαστε τώρα. Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις τις τελευταίες δύο ημέρες, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν, αλλά πάνε πολύ καλά». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτό μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα.

«Διαπραγματεύονται, αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, έχουν ξεκινήσει. Θα διαρκέσουν μερικές ημέρες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθώς έφευγε από το South Lawn για μια εκδήλωση στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια. «Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά άκουσα ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε κάποιες αλλαγές στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

Όταν ρωτήθηκε για την ευελιξία με το σχέδιο της Χαμάς, απάντησε ότι «δεν χρειαζόμαστε ευελιξία, επειδή σχεδόν όλοι συμφωνούν. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές».

«Αλλά το σχέδιο της Χαμάς», πρόσθεσε, «είναι απίστευτο. Θα έχετε ειρήνη, αν το σκεφτείτε, ειρήνη στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά. Και λένε, πραγματικά, μετά από 3.000 χρόνια. Είμαι λοιπόν πολύ τιμημένος που αποτελώ βασικό μέρος αυτού. Κοιτάξτε, πολέμησαν για ένα σχέδιο για χρόνια. Παίρνουμε πίσω τους ομήρους σχεδόν αμέσως».

«Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει "πλήρη καταστροφή" αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη καταστροφή» αν η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας, καθώς ο ίδιος επιδιώκει να εφαρμόσει το σχέδιό του για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

«Ο Μπίμπι συμφωνεί να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και το ειρηνευτικό σχέδιο»

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί με τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει την ευρύτερη οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN το Σάββατο: «Ναι, ο Μπίμπι».

Στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αναμένει να μάθει σύντομα αν η Χαμάς είναι προσηλωμένη στην ειρήνη.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ αναχωρεί για το Σαρμ ελ Σέιχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή σε μια ισραηλινή αντιπροσωπεία να διεξάγει διαπραγματεύσεις, με επικεφαλής τον υπουργό Ρον Ντέρμερ. Η αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει τη Δευτέρα για συνομιλίες στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε μια μακρά συνάντηση για να προετοιμάσει την ομάδα διαπραγματεύσεων.

Αρχηγός Ισραηλινών Δυνάμεων: «Έτοιμοι να ξαναρχίσουν τις επιδρομές στη Γάζα ανά πάσα στιγμή»

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε στους διοικητές των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να ξαναρχίσουν τις μάχες ανά πάσα στιγμή, καθώς ο στρατός έχει αναστείλει την επιθετική δραστηριότητα λόγω πιέσεων από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. «Δεν υπάρχει εκεχειρία, αλλά υπάρχει μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση. Το πολιτικό επίπεδο είναι να ληφθούν τα εργαλεία και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω στρατιωτικής δράσης και να μεταφραστούν σε πολιτικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια περιοδείας στο δυτικότερο σημείο του Διαδρόμου Νετζαρίμ, νότια της πόλης της Γάζας, η οποία ανακαταλήφθηκε πρόσφατα από τον στρατό. «Εάν η πολιτική προσπάθεια είναι ανεπιτυχής, θα επιστρέψουμε στις μάχες», είπε, σύμφωνα με αναφορές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Αρχηγός του Πενταγώνου: «Το Ισραήλ μπορεί να ολοκληρώσει τη δουλειά αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία»

Εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συνέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «το Ισραήλ μπορεί να ολοκληρώσει τη δουλειά», δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκεθ στην εκπομπή «The Sunday Briefing» του Fox News , λέγοντας ότι «το Ισραήλ μπορεί να παρέμβει και να διασφαλίσει την εξόντωση της Χαμάς» εάν το σχέδιο δεν τηρηθεί.

«Αν η Χαμάς είναι στο ύψος των περιστάσεων, θα πετύχει τώρα και θα βρισκόμαστε στα πρόθυρα κάτι πραγματικού, κάτι πραγματικά διαφορετικού στη Μέση Ανατολή, το οποίο θα δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο δυνατοτήτων», πρόσθεσε ο Χέγκεθ. «Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην υποστήριξη και την άμυνα του Ισραήλ», τόνισε.

Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου: Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι παλαιστινιακό ζήτημα

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ Αάτι δηλώνει στην σαουδική εφημερίδα Asharq al-Awsat ότι «η παράδοση των όπλων της Χαμάς είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της Παλαιστίνης».

Στην συνέντευξη, εκφράζει την ελπίδα ότι ο μηχανισμός ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής θα αναλάβει το καθήκον του ελέγχου της Γάζας μετά από μια μεταβατική περίοδο, παρουσιάζοντας αυτό ως πολιτικό ορίζοντα προς την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο Abdel Aaty δηλώνει επίσης ότι η Αίγυπτος επιδιώκει να καθορίσει τα όρια της εξουσίας της διεθνούς δύναμης που αναμένεται να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ, προσθέτοντας ότι τελικά η ίδια δύναμη θα πρέπει επίσης να εισέλθει στη Δυτική Όχθη για να συνδέσει τις δύο περιοχές — τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη — και να υποστηρίξει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Διαβάστε επίσης