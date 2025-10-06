Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Σήμερα οι κρίσιμες συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ

Το Ισραήλ και η Χαμάς πραγματοποιούν έμμεσες συνομιλίες σήμερα (6/10) στην Αίγυπτο για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ που έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό και από τις δύο πλευρές.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι η αντιπροσωπεία της, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, έφτασε στο Σαρμ ελ-Σέιχ και θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις σήμερα «σχετικά με τους μηχανισμούς για κατάπαυση του πυρός, την αποχώρηση των [ισραηλινών] δυνάμεων κατοχής και την ανταλλαγή κρατουμένων».

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον κορυφαίο διαπραγματευτή Ρον Ντέρμερ, θα αναχωρήσει σήμερα για τις συνομιλίες, δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι ελπίδες για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αυξήθηκαν αφότου ο Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι ελπίζει ότι μια συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων θα μπορούσε να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες προχωρούν γρήγορα. «Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα, στην Αίγυπτο, για να επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες», δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή. «Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα»

netanyahu-trump.jpg

Παρά την έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του στη Γάζα, τουλάχιστον 24 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά στρατεύματα την Κυριακή, δήλωσαν πηγές στο Al Jazeera Arabic. Μεταξύ των θυμάτων ήταν τέσσερις αιτούντες άσυλο που πυροβολήθηκαν κοντά σε ένα κέντρο διανομής βοήθειας βόρεια της Ράφα, ανέφερε το Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ.

Ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera, ρεπόρτερ από την πόλη az-Zuwayda στην κεντρική Γάζα, δήλωσε ότι οι επιθέσεις συνεχίζονται τόσο στις περιοχές όπου έχουν εκτοπιστεί άνθρωποι όσο και στην πόλη της Γάζας, όπου έχει λάβει χώρα η πλειονότητα των ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων και της χερσαίας επίθεσης τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας δήλωσε ότι περισσότερες από 2.700 οικογένειες, που αποτελούνται από περισσότερα από 8.500 άτομα, έχουν σβηστεί από το μητρώο πολιτών σε δύο χρόνια σύγκρουσης. Τουλάχιστον 1.015 παιδιά κάτω του ενός έτους έχουν σκοτωθεί, μαζί με 1.670 μέλη ιατρικού προσωπικού, 254 δημοσιογράφους και 140 διασώστες της πολιτικής άμυνας.

Ρούμπιο: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες (5/10) ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει ακόμη τελειώσει, παρά το γεγονός ότι είναι «το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει στην απελευθέρωση όλων των ομήρων». Ο Ρούμπιο προέτρεψε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς της Γάζας πριν από τις συζητήσεις στην Αίγυπτο.

«Δεν μπορείτε να απελευθερώσετε ομήρους εν μέσω επιδρομών, επομένως οι επιδρομές θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε στο CBS. «Δεν μπορεί να υπάρχει πόλεμος εν μέσω όλου αυτού» Και πρόσθεσε: «Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες», δήλωσε ο Ρούμπιο στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News σχετικά με την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματα στη Γάζα στην «κίτρινη γραμμή», όπου βρισκόταν τον Αύγουστο. Παρά τους όρους της συμφωνίας που ορίζουν σαφώς την αποχώρηση του Ισραήλ, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας. «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί, η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί και ο [ισραηλινός στρατός] θα παραμείνει στις περιοχές που ελέγχει για να προστατεύσει τις κοινότητες», είπε.

Αραβική υποστήριξη για τη Χαμάς στις διαπραγματεύσεις

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Ινδονησίας, του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσαν κοινή δήλωση την Κυριακή, στην οποία χαιρέτησαν τα βήματα που έλαβε η Χαμάς σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης όλων των Ισραηλινών ομήρων και της άμεσης έναρξης διαπραγματεύσεων για τους μηχανισμούς εφαρμογής.

«Οι Υπουργοί Εξωτερικών χαιρέτισαν επίσης την έκκληση του προέδρου Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς και να ξεκινήσει την εφαρμογή της συμφωνίας ανταλλαγής και εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τη δέσμευσή του στην εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή», ανέφερε η κοινή δήλωση. Χαιρέτησαν επίσης τη Χαμάς για τη δήλωση «της ετοιμότητάς της να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε μια μεταβατική Παλαιστινιακή Διοικητική Επιτροπή ανεξάρτητων τεχνοκρατών».

Ο Ιζάτ αλ-Ρισέκ, ανώτερο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ανέφερε ότι η δήλωση σηματοδοτεί μια «σημαντική υποστήριξη» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Χαιρέτισε επίσης τη «σαφή υποστήριξη για την παλαιστινιακή θέση στις διαπραγματεύσεις, [η οποία] ενισχύει τις πιθανότητες επίτευξης μιας διαρκούς συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Israel Palestinians Gaza

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας με κάθε μέσο.

AP

«Προσβλέπουμε σε περαιτέρω αραβική και ισλαμική υποστήριξη προκειμένου να σταματήσει η επιθετικότητα και η γενοκτονία που επιβάλλεται στον λαό μας στη Λωρίδα της Γάζας, οδηγώντας στον τερματισμό της κατοχής και στην υλοποίηση των φιλοδοξιών του παλαιστινιακού λαού μας να εγκαθιδρύσει το ανεξάρτητο κράτος του με πρωτεύουσά του την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο αλ-Ρισέκ.

Ο Τραμπ έχει στείλει δύο απεσταλμένους στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον κύριο διαπραγματευτή του για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει στη Χαμάς ότι μόλις συμφωνήσει στην αρχική γραμμή στρατιωτικής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα, θα ενεργοποιηθεί άμεση εκεχειρία.

Οι συνομιλίες διεξάγονται μετά τη συμφωνία της Χαμάς να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους και να αποδεχθεί ορισμένους άλλους όρους στο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, αλλά ερωτήματα περιβάλλουν τα επίμαχα ζητήματα, όπως η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν υπάρχει κάποια ευελιξία στο σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Κυριακή ότι ορισμένες αλλαγές θα είναι ακόμα δυνατές. «Δεν χρειαζόμαστε ευελιξία επειδή όλοι έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε αυτήν. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές», είπε.

Επιστροφή ομήρων

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα απελευθερώνονταν. Το Ισραήλ λέει ότι παραμένουν 48 όμηροι στη Γάζα, 20 εκ των οποίων είναι ζωντανοί. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Χαμάς έχει δείξει ότι είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» και κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα.

Το Ισραήλ άρχισε να επιτίθεται στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, και 251 κρατήθηκαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινές καταμετρήσεις.
Η εκστρατεία του Ισραήλ, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 67.000 ανθρώπους στη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, έχει οδηγήσει στη διεθνή απομόνωσή του.

