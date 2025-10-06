Ynet: Με την Γκρέτα Τούνμπεργκ οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που θα απελαθούν τη Δευτέρα από το Ισραήλ

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ αναμένεται να απελαθεί από το Ισραήλ μαζί με τους 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή του «Στόλου για τη Γάζα», σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής ιστοσελίδας Ynet.

Η πτήση αναμένεται να αναχωρήσει τη Δευτέρα από το από το αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ και να προσγειωθεί στην Αθήνα.

Η ομάδα των ακτιβιστών είχε συλληφθεί όταν τα πλοία της flotilla, που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί συμμετέχοντες αναμένεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τις χώρες τους.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει επιβεβαιώσει ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ασφαλείς και λαμβάνουν προξενική υποστήριξη.

Την Κυριακή, αντιπροσωπεία της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη, διαβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, ενημερώνει ότι το υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.