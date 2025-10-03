«Στόλος για τη Γάζα»: Έχουν συλληφθεί 425 ακτιβιστές – Οι 27 είναι Έλληνες – Σύντομα η απέλασή τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι συλληφθέντες είναι καλά στην υγεία τους

Newsbomb

«Στόλος για τη Γάζα»: Έχουν συλληφθεί 425 ακτιβιστές – Οι 27 είναι Έλληνες – Σύντομα η απέλασή τους
Global Sumud Flottilla
Περισσότεροι από 420 φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές, που συμμετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης προς τη Γάζα, συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις έπειτα από πολύωρη επιχείρηση στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, η επιχείρηση διήρκεσε περίπου δώδεκα ώρες και στόχος της ήταν να αποτραπεί «μια απόπειρα μαζικής παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Λωρίδα της Γάζας». Στην επιχείρηση συμμετείχε η ειδική μονάδα ναυτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ «Σαγιετέτ 13», η οποία επιβιβάστηκε σε 41 σκάφη του στολίσκου.

Οι 425 συλληφθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι του Ασντόντ και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε φυλακή στο νότιο Ισραήλ, στην έρημο Νεγκέβ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανάμεσά τους βρίσκονται και 27 Έλληνες ακτιβιστές. Δύο λεωφορεία αναχώρησαν από το λιμάνι με κατεύθυνση το σωφρονιστικό ίδρυμα, ενώ η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ επισκέφτηκε τους κρατουμένους.

Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι οι ακτιβιστές κρατούνται για λόγους διαδικαστικούς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία πριν από την απέλασή τους. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ο επαναπατρισμός τους να γίνει το ταχύτερο δυνατό.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν υπό την εποπτεία των ισραηλινών αρχών.

