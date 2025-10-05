Καταγγελία Τούρκου δημοσιογράφου: «Η Γκρέτα αναγκάστηκε να φιλήσει την ισραηλινή σημαία»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα κατηγορίες ότι η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές υπέστησαν κακομεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής τους, κάνοντας λόγο για «θρασύτατα ψεύδη».

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ήταν αφυδατωμένη και το κελί της γεμάτο κοριούς», ενώ «αναγκάστηκε να φιλήσει την ισραηλινή σημαία», κατήγγειλε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερσίν Τσελίκ μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο που τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με 136 άλλους ακτιβιστές διαφόρων εθνικοτήτων.

O Τούρκος δημοσιογράφος κατήγγειλε επίσης: «Έδεσαν τα μάτια της Γκρέτα Τούνμπεργκ, της πέρασαν χειροπέδες, την έσυραν στο έδαφος και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία», όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Ανατολή.

Μάλιστα, εξέφρασε την αγανάκτησή του στην κόρη του Τούρκου προέδρου Σουμεγιέ Ερντογάν Μπαϊρακτάρ, η οποία καλωσόρισε τους συμπατριώτες του Παγκόσμιου Στόλου Σουμούντ, της ανθρωπιστικής και πολιτικής αποστολής που σταμάτησε το ισραηλινό ναυτικό τη νύχτα της 1ης Οκτωβρίου, λίγα μόλις μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε σε Σουηδούς αξιωματούχους ότι υφίσταται σκληρή μεταχείριση κατά την κράτησή της στο Ισραήλ, μετά τη σύλληψή από ένα στόλο που μετέφερε βοήθεια στη Γάζα, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Σύμφωνα με την Guardian, ισραηλινές δυνάμεις φέρονται επίσης, σύμφωνα με αναφορά άλλου κρατουμένου, να έχουν τραβήξει φωτογραφίες στις οποίες η Τούνμπεργκ φέρεται να αναγκάστηκε να κρατάει σημαίες. Η ταυτότητα των σημαιών είναι άγνωστη, επισημαίνεται. Ένας αξιωματούχος που επισκέφθηκε την ακτιβίστρια στη φυλακή ανέφερε ότι αυτή ισχυρίστηκε ότι κρατείται σε ένα κελί γεμάτο κοριούς, με πολύ λίγη τροφή και νερό.

«Η σουηδική πρεσβεία κατάφερε να συναντήσει τη Γκρέτα», αναφέρεται στο δημοσίευμα και σημειώνεται: «Ενημέρωσε για αφυδάτωση. Έχει λάβει ανεπαρκείς ποσότητες νερού και τροφής. Δήλωσε επίσης ότι είχε εμφανίσει εξανθήματα, τα οποία υποψιάζεται ότι προκλήθηκαν από κοριούς. Μίλησε για σκληρή μεταχείριση και είπε ότι καθόταν για μεγάλες περιόδους σε σκληρές επιφάνειες».

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι ασφαλής και αβλαβής και πρόκειται να μεταφερθεί στο Ισραήλ», διαβεβαίωσε γρήγορα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την επιβίβαση στο ναυαρχίδα Alma, στο οποίο ταξίδευε με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Τιάγκο Άβιλα, την πρώην δήμαρχο της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και τον εγγονό του Νέλσον Μαντέλα.

Ισραήλ: Ψευδείς οι ισχυρισμοί περί κακοποίηση

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα κατηγορίες ότι η σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές υπέστησαν κακομεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής τους, κάνοντας λόγο για «θρασύτατα ψεύδη».

Εντούτοις ο υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι είναι «υπερήφανος που αντιμετωπίσαμε τους 'ακτιβιστές του στολίσκου' ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Σε δήλωσή του, ο Μπεν-Γκβιρ τόνισε πως «όποιος υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι τρομοκράτης και του αξίζουν οι συνθήκες που ταιριάζουν σε τρομοκράτες».

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε σημερινή ανάρτησή του στο X, επισήμανε πως η Τούνμπεργκ και οι άλλοι κρατούμενοι απέρριψαν την επιτάχυνση της απέλασής τους, επιμένοντας να παραμείνουν υπό κράτηση.

«Επίσης η Γκρέτα δεν διαμαρτυρήθηκε στις ισραηλινές αρχές για οποιονδήποτε απ' αυτούς τους γελοίους και αβάσιμους ισχυρισμούς - επειδή όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι επισκέφθηκε τα πλοία και δεν είδε «ούτε βοήθεια ούτε ανθρωπισμό». Βρήκε αντιθέτως, όπως είπε, «ένα πακέτο παιδικής τροφής και ένα ολόκληρο πλοίο γεμάτο ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι ήρθαν στην πραγματικότητα για να υποστηρίξουν την τρομοκρατία και να διασκεδάσουν σε βάρος μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ακτιβιστές «θα πρέπει να νιώσουν καθαρά τις συνθήκες κράτησης και να σκεφτούν δύο φορές πριν πλησιάσουν ξανά το Ισραήλ».

