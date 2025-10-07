Ντόναλντ Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή»

Ο Τραμπ αποκαλεί τη Γκρέτα Τούνμπεργκ «τρελή» και «μπελά» μετά την απέλασή της από το Ισραήλ

Newsbomb

Ντόναλντ Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά την απέλασή της από το Ισραήλ.

Η Τούνμπεργκ, γνωστή διεθνώς για τη δράση της κατά της κλιματικής αλλαγής, συμμετείχε στην αποστολή των ακτιβιστών που κατευθύνονταν προς τη Γάζα. Οι ισραηλινές αρχές τη συνέλαβαν και την απέλασαν, κατηγορώντας την για πρόκληση και παραβίαση των κανόνων εισόδου στη χώρα. Να σημειωθεί ότι η Τούνμπεργκ έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας τη Δευτέρα.

Ερωτηθείς για το περιστατικό, ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στη νεαρή Σουηδή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απλώς μπελάς. Δηλαδή δεν ασχολείται πια με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό; Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό. Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή.»

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αίσθηση, καθώς επαναφέρουν τη μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, που ξεκίνησε το 2019 όταν η Τούνμπεργκ είχε επικρίνει δημόσια τον Τραμπ για την αδιαφορία του απέναντι στην κλιματική κρίση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Γυρνάμε στη χειμερινή - Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η πρώτη σειρά συνομιλιών Χαμάς - μεσολαβητών ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα»

02:06ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή»

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας σχεδιάζει το Βερολίνο

01:00ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Στις φλόγες ιστιοφόρο – Ώρες αγωνίας για τέσσερις επιβαίνοντες

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η… τεχνητή νοημοσύνη «έσωσε» τη συνεδρίαση στη Wall Street

00:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες για Γάζα: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο-ντοκουμέντο

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Η ΕΕ πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025: Το εντυπωσιακό «Φεγγάρι της Συγκομιδής» στις 7 Οκτωβρίου

23:36LIFESTYLE

Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Μυκηναϊκό Οικισμό στο Μακρυχώρι - Σε εξέλιξη οι έρευνες

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Η μοναξιά της εξουσίας: Ο Μακρόν περπατάει ολομόναχος κατά μήκος του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνού - Βίντεο

23:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή»

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Γυρνάμε στη χειμερινή - Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

22:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πάνω από δύο χρόνια ο κ. Τσίπρας, ως βουλευτής, δεν έχει κάνει καμία ομιλία ή παρέμβαση»

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαστούκι» ΗΠΑ στην Τουρκία: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη Halkbank

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Η μοναξιά της εξουσίας: Ο Μακρόν περπατάει ολομόναχος κατά μήκος του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνού - Βίντεο

21:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2019: «Ανάπτυξη για όλους» το σύνθημα Μητσοτάκη - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

10:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς προστατεύεται από το 13ωρο ο εργαζόμενος - Τι ισχύει στην περίπτωση που αρνηθεί και ποιο το μισθολογικό όφελος

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Κλειστή η Εθνική Οδός Πύργου - Τριπόλεως εξαιτίας της κακοκαιρίας

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ για drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο: «Χρήσιμη υπενθύμιση για τους κινδύνους του πολέμου»

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: «Ούρλιαζα όταν μου κατέβασε το παντελόνι», λέει η 59χρονη που γλίτωσε απόπειρα βιασμού

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ξεπέρασαν τους 134 χιλιάδες οι νεκροί στρατιώτες στην Ουκρανία - Έρευνα του BBC

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ