Ντόναλντ Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά την απέλασή της από το Ισραήλ.

Η Τούνμπεργκ, γνωστή διεθνώς για τη δράση της κατά της κλιματικής αλλαγής, συμμετείχε στην αποστολή των ακτιβιστών που κατευθύνονταν προς τη Γάζα. Οι ισραηλινές αρχές τη συνέλαβαν και την απέλασαν, κατηγορώντας την για πρόκληση και παραβίαση των κανόνων εισόδου στη χώρα. Να σημειωθεί ότι η Τούνμπεργκ έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας τη Δευτέρα.

Ερωτηθείς για το περιστατικό, ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στη νεαρή Σουηδή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απλώς μπελάς. Δηλαδή δεν ασχολείται πια με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό; Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό. Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή.»

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αίσθηση, καθώς επαναφέρουν τη μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, που ξεκίνησε το 2019 όταν η Τούνμπεργκ είχε επικρίνει δημόσια τον Τραμπ για την αδιαφορία του απέναντι στην κλιματική κρίση.