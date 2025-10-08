ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά τη φυλάκιση του δημάρχου και του κυβερνήτη του Σικάγο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τους δύο Δημοκρατικούς την Τετάρτη ότι δεν προστάτευσαν τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE)
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη Τζέι Μπι Πρίτζκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς νομοθέτες ότι δεν προστάτευσαν τα μέλη της υπηρεσίας επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης (ICE).
«Ο δήμαρχος του Σικάγο θα έπρεπε να είναι στη φυλακή επειδή δεν προστάτευσε τους πράκτορες της ICE! Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο κυβερνήτης Πρίτζκερ!», έγραψε στο δίκτυό του Truth Social.
