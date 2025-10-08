ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά τη φυλάκιση του δημάρχου και του κυβερνήτη του Σικάγο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάκρεια συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργο, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη Τζέι Μπι Πρίτζκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς νομοθέτες ότι δεν προστάτευσαν τα μέλη της υπηρεσίας επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης (ICE).

«Ο δήμαρχος του Σικάγο θα έπρεπε να είναι στη φυλακή επειδή δεν προστάτευσε τους πράκτορες της ICE! Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο κυβερνήτης Πρίτζκερ!», έγραψε στο δίκτυό του Truth Social.

