Τραμπ σε Καναδό πρωθυπουργό: «Μας γ@@@@ε με τους δασμούς, κι εσείς και οι Ευρωπαίοι»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Evan Vucci)

Αίσθηση προκάλεσε η ωμή φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός για το απρόβλεπτο ύφος του, ξέσπασε δημόσια για το ζήτημα των δασμών, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μας γ@@@νε με τους δασμούς, όχι μόνο ο Καναδάς. Δείτε τους Ευρωπαίους τι έκαναν τόσα χρόνια. Δεν έφταιγαν αυτοί. Έφταιγε η κυβέρνησή μας που το ανέχονταν. Τώρα τα πράγματα έγιναν πιο δίκαια.».

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα έντασης, με τις σχέσεις ΗΠΑ - Καναδά να παραμένουν τεταμένες από την πρώτη ημέρα της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Κεντρικό αγκάθι παραμένουν οι δασμοί και το εμπορικό ισοζύγιο, θέματα που ο Τραμπ έχει μετατρέψει σε προσωπική σταυροφορία.

Ο Καναδάς στη δυσμενέστερη θέση από όλους τους G7

Ο Καναδάς είναι η μοναδική χώρα της G7 που δεν έχει καταλήξει σε νέα εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 35% σε όλα τα εισαγόμενα καναδικά προϊόντα, πλήττοντας σοβαρά τη βιομηχανία και τις εξαγωγές της Οτάβα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο μείωσης των δασμών, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, δηλώνοντας: «Θα τα πούμε αργότερα αυτά, θα μιλήσουμε σίγουρα για δασμούς». Ωστόσο, επιχείρησε να διατηρήσει μια πιο συναινετική στάση:

«Γεωγραφικά είμαστε κοντά με τον Καναδά. Θέλουμε συνεργασία στο εμπόριο. Εμείς δίνουμε τα πάντα στον Καναδά... Θα κάνουμε υποχωρήσεις, ειδικά στον χάλυβα, αλλά πρέπει να πληρωθούν δασμοί».

Ο Καναδός πρωθυπουργός, εμφανώς πιο διπλωματικός, απάντησε ότι «ο Καναδάς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός σύμμαχος των ΗΠΑ» και υπογράμμισε την πρόθεση της χώρας του «να βρεθεί μια καλή συμφωνία και για τις δύο πλευρές».

Από τα εμπορικά στα εσωτερικά και στη Μέση Ανατολή

Όπως συνηθίζει, ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τη συνέντευξη για να αγγίξει και άλλα, άσχετα θέματα. Με χιούμορ, τρολάρισε για άλλη μια φορά την ιδέα προσάρτησης του Καναδά στις ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στον Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς τον «τον χειρότερο πρόεδρο που είχαμε ποτέ».

Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς το κυβερνητικό shutdown, λέγοντας ότι «είναι σαν επίθεση καμικάζι, δεν έχουν τίποτα να χάσουν, έχασαν τις εκλογές». Παράλληλα, επιτέθηκε και σε δημάρχους πόλεων των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τον δήμαρχο του Σικάγο «απαίσιο», ενώ υποστήριξε ότι «η Ουάσιγκτον είναι πλέον ένα ασφαλές μέρος, όπου μπορείς να βγεις για φαγητό με την οικογένειά σου χωρίς φόβο».

Οι αναφορές σε Πούτιν και τη Μέση Ανατολή

Στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι «η ειρήνη είναι κοντά», σημειώνοντας πως «μια ομάδα βρίσκεται ήδη στο Κάιρο και θα σταλεί και δεύτερη».

Ωστόσο, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως «η κατάσταση εκεί είναι πιο δύσκολη κι από τη Μέση Ανατολή». Εξέφρασε επίσης προβληματισμό για τον «τρελό αριθμό» των 8.000 στρατιωτών που σκοτώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνάντηση των δύο ηγετών έκλεισε χωρίς κοινή δήλωση, γεγονός που αντικατοπτρίζει το ψυχρό κλίμα στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Οτάβα, αλλά και την πρόθεση του Τραμπ να συνεχίσει την επιθετική εμπορική του πολιτική, ακόμα και απέναντι σε στενούς συμμάχους των ΗΠΑ.

