Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

Αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mark Carney.

Επίσης, έστειλε το μήνυμα πως μόλις επιτευχθεί η συμφωνία για τη Γάζα, «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία».

«Η ομάδα μας βρίσκεται εκεί τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι «κυριολεκτικά όλες οι χώρες του κόσμου» έχουν υποστηρίξει το σχέδιό του για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να αναχωρήσουν για την Αίγυπτο την Τρίτη και να φτάσουν στη χώρα την Τετάρτη, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο CNN την Τρίτη.

Οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς βρίσκονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ για να προσπαθήσουν να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, μετά την υπό όρους αποδοχή από τη Χαμάς μέρους της ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

