Νετανιάχου: «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου»

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, που βύθισε τη Λωρίδα της Γάζας σε σύγκρουση, ενώ, ο πλανήτης περιμένει εξελίξεις στις «εύθραυστες» ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται στην Αίγυπτο.

Το 66% των Ισραηλινών αναφέρει πλέον ότι έχει έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ενώ, το 64% ζητά από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναλάβει την ευθύνη για το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου και να παραιτηθεί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε σημερινή συνέντευξη στη σειρά podcast του Αμερικανού πολιτικού σχολιαστή και συγγραφέα, Μπεν Σαπίρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, σημειώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Επιπλέον, επεσήμανε ότι αυτό που άρχισε στη Γάζα «θα τελειώσει με την απελευθέρωση κρατουμένων και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», τονίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία και «συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Στη συνέχεια, τόνισε πως το Ισραήλ ανέπτυξε «τα πλέον προηγμένα επιθετικά όπλα στον πλανήτη» και τα μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας ότι η πατρίδα του «νίκησε τους εχθρούς της Αμερικής, που επιδίωκαν να αναπτύξουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές».

Τέλος, χαρακτήρισε τις ιδιωτικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ ως «πολύ φιλικές», ωστόσο, αποσαφήνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει πως συμφωνούμε σε όλα».

Διαβάστε επίσης