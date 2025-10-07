«Η ζωή μου πάγωσε, δεν ξέρω αν το παιδί μου ζει ή πέθανε» - Συγκλονίζει μητέρα Ισραηλινού ομήρου

Άνθρωποι θρηνούν στον χώρο του φεστιβάλ Nova, όπου σκοτώθηκαν και απήχθησαν Ισραηλινοί, στην επέτειο των δύο χρόνων από τη φονική επίθεση της Χαμάς από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο Reim, στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2025.

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 7η Οκτωβρίου 2023 όταν η Χαμάς έκανε τρομοκρατική επίθεση στο μουσικό φεστιβάλ «SuperNova» στο Ισραήλ, με τουλάχιστον 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους.

Η Χερούτ Νιμρόντ μέχρι σήμερα δεν ξέρει πού είναι το παιδί της. Δεν γνωρίζει αν ζει ή είναι νεκρό. Ξέρει όμως ότι ήταν στο φεστιβάλ στην πιο αιματηρή ίσως μέρα για την ιστορία του Ισραήλ.

Μιλώντας στο BBC η Χερούτ Νιμρόντ «φοβάται», όπως λέει «το χειρότερο» για τον γιο της Ταμίρ, έναν άμαχο στρατιώτη, αλλά «εξακολουθεί να αντέχει». Η τελευταία φορά που είδε τον γιο της ήταν σε ένα βίντεο της απαγωγής του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023. Από τότε δεν έχει κανένα ίχνος του.

Ελπίζει όμως ότι «το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα φέρει την επιστροφή όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα».

Η Χερούτ Νιμρόντ, μητέρα του Ισραηλινού Ταμίρ που φυλάσσεται ως όμηρος, μίλησε στο BBC.

«Είδα τον Ταμίρ να φορά τις πιτζάμες του»

Η Χερούτ Νιμρόντ φέρνει στο νου την τελευταία φορά που είχε ένα σημάδι ότι το παιδί της ήταν όμηρος της Χαμάς. Θυμάται μάλιστα πως έκανε η 14χρονη τότε κόρη της, όταν είδε τον αδερφό της να είναι τρομοκρατημένος.

«Η μικρότερη κόρη μου - ήταν 14 ετών τότε - ούρλιαζε στο Instagram ότι είχε δει να απαγάγουν τον αδερφό της», θυμήθηκε. «Είδα τον Ταμίρ να φοράει τις πιτζάμες του. Ήταν ξυπόλυτος. Δεν φορούσε γυαλιά. Δύσκολα βλέπει χωρίς αυτά. Ήταν τρομοκρατημένος», αποκαλύπτει η μητέρα του Ισραηλινού Ταμίρ.

«Η ζωή μου έχει παγώσει», συμπληρώνει στο BBC και προσθέτει: «Οι άνθρωποι με ρωτούν "Έχουν περάσει δύο χρόνια, πώς τα βγάζετε πέρα;". Και λέω, "Δεν μου φαίνεται σαν δύο χρόνια. Μου φαίνεται σαν μια μεγάλη, εξαντλητική μέρα"».

Η 7η Οκτώβρη του 2023, ήταν μία από τις πιο αιματηρές μέρες στην ιστορία του Ισραήλ, όταν περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλους άνδρες της Χαμάς και άλλων ομάδων, και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Οι επιθέσεις πυροδότησαν τον πόλεμο στον οποίο περισσότεροι από 67.000 άνθρωποι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από ισραηλινή στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς. Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός έχει εκτοπιστεί και μεγάλο μέρος των υποδομών του έχει ισοπεδωθεί.

Το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ φαίνεται να κερδίζει έδαφος, με τις σχετικές συνομιλίες να αναμένεται να προχωρήσουν μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων.