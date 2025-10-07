Συνομιλίες για Γάζα: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη Δευτέρα, ότι η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα», εκφράζοντας αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου: «Θεωρώ πως πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του ήταν πολύ θετικός απέναντι στο σχέδιο για τη Γάζα, ενώ και η Χαμάς συμφωνεί σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά».

Αναφορά στον Ερντογάν

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρέλειψε να κάνει ειδική αναφορά και στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως «είναι και αυτός ένα πολύ ισχυρός φίλος και καλός διαπραγματευτής. Υπάρχει μεγάλος σεβασμός και εκτιμούμε πολύ τη βοήθειά του».

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις

Οι δηλώσεις Τραμπ, έγιναν λίγες ώρες μετά την έναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ ελπίζουν πως οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν στην επίτευξη μιας εκεχειρίας την ώρα που υπάρχουν ακανθώδη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν όπως τα αιτήματα το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον παλαιστινιακό θύλακα και η Χαμάς να αφοπλιστεί.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στο σχέδιο των 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να μπει τέλος στις μάχες και να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ, μετέδωσε αιγυπτιακό ΜΜΕ, την παραμονή της δεύτερης επετείου της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, η οποία ξεκίνησε τον πόλεμο.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τα δύο μέρη για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα κρατουμένους, συμπλήρωσε το Al-Qahera News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις» δεδομένου ότι το Ισραήλ «συνεχίζει τον εξοντωτικό πόλεμό του», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μία πηγή της Χαμάς προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις, εκτιμώντας πως οι συνομιλίες θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες».