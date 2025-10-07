Συνομιλίες για Γάζα: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»

«Θεωρώ πως πάμε πολύ καλά», είπε μεταξύ άλλων το πρόεδρος των ΗΠΑ

Newsbomb

Συνομιλίες για Γάζα: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη Δευτέρα, ότι η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα», εκφράζοντας αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου: «Θεωρώ πως πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του ήταν πολύ θετικός απέναντι στο σχέδιο για τη Γάζα, ενώ και η Χαμάς συμφωνεί σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά».

Αναφορά στον Ερντογάν

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρέλειψε να κάνει ειδική αναφορά και στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως «είναι και αυτός ένα πολύ ισχυρός φίλος και καλός διαπραγματευτής. Υπάρχει μεγάλος σεβασμός και εκτιμούμε πολύ τη βοήθειά του».

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις

Οι δηλώσεις Τραμπ, έγιναν λίγες ώρες μετά την έναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ ελπίζουν πως οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν στην επίτευξη μιας εκεχειρίας την ώρα που υπάρχουν ακανθώδη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν όπως τα αιτήματα το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον παλαιστινιακό θύλακα και η Χαμάς να αφοπλιστεί.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στο σχέδιο των 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να μπει τέλος στις μάχες και να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ, μετέδωσε αιγυπτιακό ΜΜΕ, την παραμονή της δεύτερης επετείου της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, η οποία ξεκίνησε τον πόλεμο.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τα δύο μέρη για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα κρατουμένους, συμπλήρωσε το Al-Qahera News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις» δεδομένου ότι το Ισραήλ «συνεχίζει τον εξοντωτικό πόλεμό του», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μία πηγή της Χαμάς προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις, εκτιμώντας πως οι συνομιλίες θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:00ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Στις φλόγες ιστιοφόρο – Ώρες αγωνίας για τέσσερις επιβαίνοντες

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η… τεχνητή νοημοσύνη «έσωσε» τη συνεδρίαση στη Wall Street

00:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες για Γάζα: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο-ντοκουμέντο

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Η ΕΕ πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025: Το εντυπωσιακό «Φεγγάρι της Συγκομιδής» στις 7 Οκτωβρίου

23:36LIFESTYLE

Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Μυκηναϊκό Οικισμό στο Μακρυχώρι - Σε εξέλιξη οι έρευνες

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Η μοναξιά της εξουσίας: Ο Μακρόν περπατάει ολομόναχος κατά μήκος του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνού - Βίντεο

23:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

22:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πάνω από δύο χρόνια ο κ. Τσίπρας, ως βουλευτής, δεν έχει κάνει καμία ομιλία ή παρέμβαση»

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Στόχος μας είναι το κοινό ψηφοδέλτιο - Ο Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ

22:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του – Πού κυμαίνεται η τιμή

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

15:02LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: Είναι ζευγάρι με την Ιλένια Ουίλιαμς;

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

20:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ!

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε δίκη παραπέμπεται η συνοδηγός από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 21χρονη Έμμα

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα – Μία σύλληψη, δείτε βίντεο

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ