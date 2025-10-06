Επικοινωνία έκπληξη: Πούτιν με Νετανιάχου για Γάζα - Λευκός Οίκος: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επίλυση του ζητήματος της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου, όπως ανέφερε το TASS.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Συζήτησαν σε βάθος τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ για ομαλοποίηση στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Πούτιν και ο Νετανιάχου συζήτησαν την εξεύρεση λύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τη σταθεροποίηση στη Συρία.

Η Ρωσία και το Ισραήλ εξέφρασαν ενδιαφέρον για την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων στην κατάσταση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Πούτιν και ο Νετανιάχου συζήτησαν επίσης το σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας και ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας σχετικά με το ψήφισμα.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τις καλύτερες ευχές του στον Πούτιν την παραμονή των γενεθλίων του.

«Την παραμονή των γενεθλίων του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός του εξέφρασε τις καλύτερες ευχές του», ανέφερε το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν συνεχάρη τον Νετανιάχου για την εβραϊκή γιορτή του Σουκότ.

Λευκός Οίκος: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα στη Γάζα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «επιθυμεί να δει εκεχειρία, απελευθέρωση ομήρων και τεχνικές ομάδες να συζητούν» το μέλλον της Γάζας, δήλωσε η εκπρόσωπος Καρολίν Λίβιτ. «Θέλουμε να κινηθούμε πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο Σαρμ ελ Σέιχ

Έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Ένας ανώνυμος Αιγύπτιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν το απόγευμα.

Της ισραηλινής αντιπροσωπείας ηγείται ο επικεφαλής διαπραγματευτής Ρον Ντέρμερ, ενώ της αντιπροσωπείας της Χαμάς ηγείται ο Χαλίλ αλ-Χαγιά.

Η Χαμάς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην πρώτη φάση μιας εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένης της μερικής αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων και της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή εφημερίδα al-Ahram, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο αναμένεται να προχωρήσουν γρήγορα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι θα «περιοριστούν σε λίγες ημέρες το πολύ», αν και ορισμένοι αξιωματούχοι της Χαμάς προειδοποίησαν ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να εντοπιστούν οι σοροί των ομήρων που είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Διαβάστε επίσης