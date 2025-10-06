Γάζα: Άρχισαν στο Σαρμ Ελ-Σέιχ οι έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου

Εντατικές συζητήσεις για τον μηχανισμό ανταλλαγής ομήρων - κρατουμένων

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Καπνός υψώνεται πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό

Αρχείου - AP
Αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα, έμμεσες συνομιλίες στο αιγυπτιακό θέρετρο του Σαρμ Ελ-Σέιχ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια. Οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα μόλις μία ημέρα πριν τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τη σύρραξη.

Όπως μετέδωσε το αιγυπτιακό δίκτυο Al-Qahera News, το οποίο συνδέεται με τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες, οι αντιπροσωπείες «συζητούν τη δημιουργία προϋποθέσεων για την απελευθέρωση κρατουμένων και αιχμαλώτων», σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την παύση των εχθροπραξιών.

Δύσκολες διαπραγματεύσεις εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων

Οι διαπραγματευτές, οι οποίοι συνομιλούν μέσω Αιγύπτιων και Καταριανών διαμεσολαβητών, εργάζονται για τη θέσπιση ενός μηχανισμού ανταλλαγής ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Οι συνομιλίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, λίγες μόλις εβδομάδες αφότου το Ισραήλ επιχείρησε να πλήξει τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, σε επίθεση στο Κατάρ. Ο ίδιος, ο οποίος επέζησε της επίθεσης, ηγείται της αντιπροσωπείας της Χαμάς και συναντήθηκε με Αιγύπτιους αξιωματούχους πριν την έναρξη των συνομιλιών, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

«Αναμένουμε οι διαπραγματεύσεις να είναι δύσκολες και περίπλοκες», δήλωσε στο AFP Παλαιστίνιος αξιωματούχος κοντά στην ηγεσία της Χαμάς, προβλέποντας ότι αυτός ο γύρος ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Το σχέδιο Τραμπ και οι κόκκινες γραμμές

Η πρόταση Τραμπ, η οποία έχει τύχει θετικής ανταπόκρισης και από τις δύο πλευρές, θέτει δύο κομβικά σημεία που καθιστούν την επίτευξη συμφωνίας «Ηράκλειο άθλο»:

  • Αφοπλισμός της Χαμάς: Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, κάτι που η οργάνωση δύσκολα θα αποδεχθεί.
  • Ισραηλινή αποχώρηση: Ενώ προβλέπεται η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δεσμευθεί ότι θα αναπτύξει στρατεύματα «βαθιά μέσα» στο έδαφος της Γάζας.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή πηγή, η αρχική ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων θα απαιτήσει «αρκετές ημέρες, ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο που σχετίζονται με τις ισραηλινές αποχωρήσεις, την παύση των βομβαρδισμών και την αναστολή όλων των τύπων αεροπορικών επιχειρήσεων». Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 47 ομήρων έναντι εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Τραμπ κάλεσε μέσω του Truth Social όλες τις πλευρές να «κινηθούν γρήγορα» για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εντός της εβδομάδας.

Η κατάσταση στη Γάζα

Την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται. Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις πιο πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Η Μιριάνα Σπόλιαριτς, επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), δήλωσε ότι οι ομάδες της βρίσκονται σε ετοιμότητα «για να βοηθήσουν να επιστρέψουν οι όμηροι και οι κρατούμενοι στις οικογένειές τους», ενώ τόνισε την ανάγκη για πλήρη και ασφαλή επανεκκίνηση της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, όπου ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού.

*Με πληροφορίες από al-monitor

