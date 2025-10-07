Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ: Πώς άλλαξαν τη Μέση Ανατολή οι επιθέσεις της Χαμάς

Οι Ισραηλινοί θρηνούν τους νεκρούς σήμερα, καθώς το έθνος συμπληρώνει δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που βύθισε την περιοχή σε έναν καταστροφικό πόλεμο, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς διεξάγουν έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο.

Η κύρια τελετή μνήμης διοργανώθηκε από οικογένειες θυμάτων, όχι από την κυβέρνηση, γεγονός που αντανακλά τις βαθιές διαιρέσεις για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο πολλοί κατηγορούν για την αποτυχία να εξασφαλίσει εκεχειρία που θα απελευθέρωνε τους υπόλοιπους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η επίθεση αντιποίνων του Ισραήλ έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει ισοπεδώσει ολόκληρες πόλεις, όσοι μπορούν εγκαταλείπουν μια νέα ισραηλινή εισβολή στην πόλη της Γάζας, ενώ άλλοι έχουν βρει καταφύγιο. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν να κάνουν το επίπονο και δαπανηρό ταξίδι προς το νότο.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που χιλιάδες μαχητές με επικεφαλής τη Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ μετά από μια ξαφνική καταιγίδα ρουκετών. Επιτέθηκαν σε στρατιωτικές βάσεις, αγροτικές κοινότητες και ένα υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως πολίτες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους.

Απήγαγαν άλλους 251, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν έκτοτε απελευθερωθεί με εκεχειρίες ή άλλες συμφωνίες. Από αυτούς 48 παραμένουν στη Γάζα και το Ισραήλ θεωρεί ότι περίπου 20 είναι ακόμη ζωντανοί. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα τους απελευθερώσει μόνο με αντάλλαγμα μια διαρκή εκεχειρία και μια ισραηλινή αποχώρηση. Ο Νετανιάχου έχει ορκιστεί να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να επιστραφούν όλοι οι αιχμάλωτοι και να αφοπλιστεί η Χαμάς.

Το Ισραήλ και ο «άξονας της αντίστασης»

Η επίθεση πυροδότησε μια σειρά γεγονότων που οδήγησαν το Ισραήλ σε διαμάχη με το Ιράν και τους συμμάχους του σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υπέστη σημαντικές απώλειες. Οι ΗΠΑ συνέδραμαν το Ισραήλ στην επίθεση κατά του στρατιωτικού και πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σε έναν 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο.

Η κηδεία του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και του εξαδέλφου και διαδόχου του Χασίμ Σαφεντίν στη Βηρυτό του Λιβάνου, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου του 2025 AP Photo/Hussein Malla

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει αρκετούς κορυφαίους μαχητές καθώς και Ιρανούς στρατηγούς και πυρηνικούς επιστήμονες, και έχει εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές δυνατότητες των εχθρών του, ενώ παράλληλα έχει καταλάβει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της Γάζας, καθώς και τμημάτων του Λιβάνου και της Συρίας.

Ωστόσο, η παραμονή των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα έχει αφήσει τη χώρα βαθιά διχασμένη, με εβδομαδιαίες μαζικές διαμαρτυρίες κατά του Νετανιάχου. Το Ισραήλ είναι πιο απομονωμένο διεθνώς από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες.

Σχεδόν 400 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν και δεκάδες απήχθησαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova στην παραμεθόρια κοινότητα του Ρέιμ. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχει αναδειχθεί σε χώρο μνήμης, με πορτρέτα των απαχθέντων και των πεσόντων να είναι κολλημένα σε ισραηλινές σημαίες.

O Tαλ Σοχάμ, πρώην όμηρος της Χαμάς που απελευθερώθηκε επέστρεψε στο κιμπούτζ της φρίκης, δύο χρόνια μετά REUTERS

Οι οικογένειες που πενθούν σχεδιάζουν να ανεγείρουν εκεί ένα sukkah- ένα εορταστικό, προσωρινό καταφύγιο- προς τιμήν της εβραϊκής γιορτής του Σουκότ, η οποία συμπίπτει με την επέτειο. Δεν υπήρξε επίσημη τελετή στο χώρο της Νόβα λόγω της εβραϊκής εορτής.

Η τελετή μνήμης στο Τελ Αβίβ

Η κύρια τελετή μνήμης θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ και θα περιλαμβάνει μουσικές παραστάσεις και ομιλίες. Διοργανώνεται από τον Γιονατάν Σαμρίζ, του οποίου ο αδελφός, ο Άλον, ήταν μεταξύ των τριών ομήρων που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τις ισραηλινές δυνάμεις αφού διέφυγαν από την αιχμαλωσία στις αρχές του πολέμου.

Αντιπροσωπεία από το Ισραήλ και τη Χαμάς συναντήθηκαν τη Δευτέρα στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ για να συζητήσουν ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα.

Ο πόλεμος έχει ήδη σκοτώσει πάνω από 67.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο αποτελεί μέρος της κυβέρνησης που διοικείται από τη Χαμάς. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν περίπου τους μισούς νεκρούς, και πολλοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες λένε ότι τα στοιχεία του είναι η πιο αξιόπιστη εκτίμηση των θυμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η επίθεση του Ισραήλ έχει εκτοπίσει περίπου το 90% του πληθυσμού της Γάζας -των περίπου 2 εκατομμυρίων- συχνά πολλαπλές φορές, και οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια έχουν συμβάλει σε μια σοβαρή κρίση πείνας, με τους ειδικούς να λένε ότι η πόλη της Γάζας βιώνει λιμό.

Ειδικοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία, και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζητά τη σύλληψη του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας για χρήση της πείνας ως μεθόδου πολέμου.

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι διεξάγει έναν νόμιμο πόλεμο αυτοάμυνας και λαμβάνει έκτακτα μέτρα για να αποφύγει να βλάψει τους αμάχους. Κατηγορεί τη Χαμάς για τους θανάτους και την καταστροφή στη Γάζα, επειδή οι μαχητές είναι βαθιά ριζωμένοι σε κατοικημένες περιοχές.

Η Χαμάς παρουσίασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ως απάντηση σε δεκαετίες ισραηλινών καταλήψεων Γης, κατασκευής οικισμών και στρατιωτικής κατοχής. Αλλά η επίθεση έχει επιφέρει καταστροφικό τίμημα στους Παλαιστίνιους, με το όνειρο τους για ένα ανεξάρτητο κράτος να φαίνεται πιο μακρινό από ποτέ.

