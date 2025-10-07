«Θετικές» οι πρώτες συνομιλίες Χαμάς-Ισραήλ για το σχέδιο Τραμπ

Στρατιώτης των IDF στην ισραηλινή πλευρά της μεθορίου με τη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2025.

«Θετικά» έχουν εξελιχθεί μέχρι στιγμής οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δύο πηγές κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης της παλαιστινιακής οργάνωσης που μίλησαν στο AFP, ενώ οι συζητήσεις αναμένεται να ξαναρχίσουν το μεσημέρι της Τρίτης (07/10).

«Οι συνομιλίες χθες το βράδυ ήταν θετικές, με τον πρώτο γύρο να διαρκεί τέσσερις ώρες», δήλωσε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξαναρχίσουν το μεσημέρι», πρόσθεσε.

Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη σημερινή συνέχεια αυτών των συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, θέρετρο του Σινά.

Ωστόσο, μια επίτευξη συμφωνίας θα χρειαστεί αρκετές ημέρες, με Άραβα διπλωμάτη να υποστηρίζει ότι ίσως χρειαστεί και μεγαλύτερο διάστημα, μέχρι να υπάρξει «λευκός καπνός», σύμφωνα με τους Times of Israel.

