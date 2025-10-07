Γάζα: Αυτοί είναι οι όροι της Χαμάς - Μόνιμη παύση πυρός και πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ

Η οργάνωση συμμετέχει στις συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ, αλλά ζητά εγγυήσεις για τους πρόσφυγες και την άμεση ανοικοδόμηση της Γάζας


Το πολιτικό σκέλος της Χαμάς επιδιώκει να εξασφαλίσει μια «δίκαιη ανταλλαγή ομήρων» στο πλαίσιο συμφωνίας με το Ισραήλ, με σκοπό τον τερματισμό του διετούς πολέμου που έχει καταστρέψει τη Γάζα και έχει αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας την Τρίτη στο δίκτυο Al-Jazeera, ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Fawzi Barhoum, δήλωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της οργάνωσης στην Αίγυπτο θα προσπαθήσει να «εξαλείψει όλα τα εμπόδια» προς μια διευθέτηση. «Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η μόνιμη εκεχειρία και η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα», πρόσθεσε.

Οι όροι της Χαμάς και το σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με τον Barhoum, μια συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την άνευ όρων είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την εγγύηση για την επιστροφή των προσφύγων και την άμεση έναρξη της ανοικοδόμησης υπό παλαιστινιακή επιτροπή.

Δεν διευκρινίστηκε άμεσα εάν η οργάνωση είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους περίπου 20 ομήρους (συν τις σορούς άλλων 20 ατόμων που σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία) που κρατά από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, μόνο εάν ικανοποιηθούν όλοι οι όροι της.

Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις διεξάγονται στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου και βασίζονται στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα. Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «όλοι συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό» με τους όρους, αν και δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία.

Υπενθυμίζεται πως οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, υπό την αιγίδα κυρίως του Κατάρ και της Αιγύπτου, έχουν επανειλημμένα ναυαγήσει λόγω των διαφωνιών γύρω από την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και τον αφοπλισμό της Χαμάς (που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από ΗΠΑ και ΕΕ).

*Με πληροφορίες από bloomberg

