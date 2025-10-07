Γάζα: Σοκαριστικές εικόνες πριν και μετά την έναρξη της σύγκρουσης

Το λιμάνι της πόλης της Γάζας πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Δύο χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που η Χαμάς εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική της επίθεση στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 Ισραηλινούς και απαγάγοντας 251 ομήρους, με τη Λωρίδα της Γάζας να είναι πλέον «αγνώριστη» έπειτα από τις συνεχείς συγκρούσεις και τα αδιάκοπα πλήγματα των IDF.

Στον πόλεμο που ακολούθησε το «Mαύρο Σάββατο» του Ισραήλ, περισσότεροι από 67 χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η πλειοψηφία του θύλακα έχει κυριολεκτικά «ισοπεδωθεί», όπως καταγράφεται από δορυφορικές φωτογραφίες πριν και μετά την έναρξη της σύρραξης.

Οι εικόνες του Planet Labs αποτυπώνουν αστικές περιοχές ρημαγμένες από τον πόλεμο, και πράσινη γη πνιγμένη από τη σκόνη, την άμμο και τα χαλάσματα.

Κάτω των 18 ετών το ένα τρίτο των νεκρών

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, με σχεδόν το ένα τρίτο των νεκρών να είναι κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Γάζας.

Η καταστροφή στο λιμάνι της πόλης καταγράφεται με σοκαριστική ευκρίνεια από τους δορυφόρους, με πολυάριθμα κτίρια να έχουν καταστραφεί στην αστική περιοχή, η οποία γέμισε με σκηνές εκτοπισμένων που τοποθετήθηκαν σε κάθε διαθέσιμο χώρο.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών στον απολογισμό του. Το Ισραήλ έχει ήδη δηλώσει ότι τουλάχιστον 20.000 από τους νεκρούς ήταν μαχητές, κάτι που σημαίνει ότι η πλειοψηφία, ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, των νεκρών είναι άμαχοι, ακόμα και στις ισραηλινές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η επίθεσή του έχει στόχο τη Χαμάς και ότι προσπαθεί να αποφύγει να πλήξει αμάχους, αλλά ότι η οργάνωση κρύβεται ανάμεσα στους πολίτες, έναν ισχυρισμό που η Χαμάς αρνείται.

Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα –επικαλούμενη παραδείγματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την έκταση των θανάτων, για να στηρίξει το πόρισμά της. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την έκθεση «σκανδαλώδη» και «ψευδή».

Τουλάχιστον 1.600 νεκροί Ισραηλινοί

Τουλάχιστον 1.665 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα του πολέμου από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με επίσημες ισραηλινές πληροφορίες. Εξ αυτών, οι 1.200 σκοτώθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι 466 από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε μάχη, και 2.951 άλλοι τραυματίστηκαν, από τότε που ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση του στη Γάζα στις 27 Οκτωβρίου 2023.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης καλυμμένος με ένα μανδύα προσευχής στέκεται πάνω σε ένα άρμα μάχης στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ, Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Ariel Schalit) AP

Η Χαμάς απήγαγε 251 ανθρώπους και τους μετέφερε στη Γάζα ως ομήρους μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ λέει ότι 48 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται ότι είναι ακόμα εν ζωή.

Με βάση το σχέδιο που συζητούν οι δύο πλευρές για την παύση του πολέμου, οι υπόλοιποι όμηροι θα παραδοθούν σε ανταλλαγή με Παλαιστίνιους φυλακισμένους που κρατούνται στο Ισραήλ.

Πλήρης καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας

Περίπου 193.000 κτίρια τη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, σύμφωνα με ανάλυση των τελευταίων στοιχείων από τον Ιούλιο του Δορυφορικού Κέντρου των Ηνωμένων Εθνών.

Περίπου 213 νοσοκομεία και 1.029 σχολεία έχουν αποτελέσει στόχο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μόνο τα 14 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας συνεχίζουν να είναι μερικώς λειτουργικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτά στη νότια Γάζα είναι υπερπλήρη.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει εκφράσει σοβαρή ανησυχία για το επίπεδο καταστροφής στην Πόλη της Γάζας, το βασικό αστικό κέντρο του θύλακα, και έχει δηλώσει ότι η όποια εσκεμμένη προσπάθεια για μετεγκατάσταση πληθυσμού θα ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση.

Εντολές εκκένωσης στο 82% της Λωρίδας της Γάζας

Μόνο περίπου το 18% της Λωρίδα της Γάζας δεν υπόκειται αυτή τη στιγμή σε εντολές εκτοπισμού ή δεν βρίσκεται εντός στρατιωτικοποιημένων ζωνών, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές.

Από τότε που το Ισραήλ επέκτεινε τη στρατιωτική του εκστρατεία στην Πόλη της Γάζας στα μέσα Αυγούστου, ορκιζόμενο να εξαλείψει τους μαχητές της Χαμάς, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγράψει πάνω από 417.000 εκτοπισμούς ανθρώπων από το βόρειο στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Οι περιοχές υπό εντολή εκκένωσης στη Λωρίδα της Γάζας την 1η Οκτωβρίου 2025. BBC

Το Ισραήλ έχει καλέσει τους κατοίκους στην Πόλη της Γάζας να κινηθούν προς τον νότο. Αλλά οι συνθήκες στη νότια Γάζα είναι δύσκολες, με οικογένειες να είναι συνωστισμένες σε αυτοσχέδιες σκηνές και τις υπηρεσίες, που έχουν φθάσει στα όριά τους, να πασχίζουν να διαχειριστούν τις νέες αφίξεις, σύμφωνα με οργανώσεις αρωγής.

Ένα τέταρτο του πληθυσμού αντιμέτωπο με λιμό

Το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC) δήλωσε τον Αύγουστο ότι λιμός είναι σε εξέλιξη στην Πόλη της Γάζας και πιθανόν να εξαπλωθεί. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την έκθεση αυτή ως «ξεδιάντροπο ψέμα». Σύμφωνα με το IPC, 514.000 άνθρωποι –σχεδόν το ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα— είναι αντιμέτωπο με συνθήκες λιμού.

Τουλάχιστον 177 άνθρωποι –μεταξύ των οποίων 36 παιδιά— έχουν πεθάνει από λιμό και υποσιτισμό από τότε που επιβεβαιώθηκαν συνθήκες λιμού σε τμήματα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Πάνω από το 60% των εγκύων και των νέων μητέρων πάσχει από υποσιτισμό, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό.

Χιλιάδες νεκροί ενώ αναζητούσαν τρόφιμα

Στις 21 Μαΐου, το Ισραήλ ήρε τον αποκλεισμό 11 εβδομάδων για την είσοδο προμηθειών στη Γάζα. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν πει ότι η βοήθεια που φθάνει στάγδην στη Γάζα είναι πολύ μικρή για να καλύψει τις ανάγκες.

Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς καθώς και εμπόδια στην επιμελητεία, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του περάσματος Ζίκιμ μεταξύ Γάζας και Ισραήλ στις 12 Σεπτεμβρίου και του σημείου διέλευσης Άλενμπι μεταξύ της υπό ισραηλινής κατοχής Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας για επισιτιστικές προμήθειες αρωγής στις 24 Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ λέει ότι δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στην επισιτιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα και κατηγορεί τη Χαμάς ότι κλέβει βοήθεια, κατηγορίες που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται.

Περίπου το 73% των φορτηγών αρωγής που μεταφέρουν επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα τον Σεπτέμβριο το έχουν σταματήσει πεινασμένοι άμαχοι ή διά της βίας ένοπλες συμμορίες, σύμφωνα με την OCHA.

Από τις 27 Μαΐου, τουλάχιστον 2.340 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ αναζητούσαν τρόφιμα ή άλλες προμήθειες στη Γάζα –περίπου οι μισοί από αυτούς κοντά σε στρατιωτικοποιημένα σημεία διανομής και οι υπόλοιποι κατά μήκος των διαδρομών των αυτοκινητοπομπών αρωγής, σύμφωνα με στοιχεία της OCHA έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) που άρχισε να διανέμει τρόφιμα στα τέλη Μαΐου από ένα μικρό αριθμό κέντρων διανομής, έχει αρνηθεί ότι τα περιστατικά συμβαίνουν κοντά στα δικά του σημεία. Λειτουργεί εκτός των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζεται από το Ισραήλ. Έχει δηλώσει ότι έως τις 29 Σεπτεμβρίου είχε διανείμει πάνω από 175 εκατ. γεύματα.

Νετανιάχου: «Πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου»

Σε συνέντευξη στη σειρά podcast του Αμερικανού πολιτικού σχολιαστή και συγγραφέα, Μπεν Σαπίρο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε την Τρίτη (07/10) ότι το τέλος πολέμου είναι κοντά, σημειώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», ενώ ο πλανήτης αναμένει τις εξελίξεις στις «εύθραυστες» ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται στην Αίγυπτο.

Το 66% των Ισραηλινών αναφέρει πλέον ότι έχει έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ενώ, το 64% ζητά από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναλάβει την ευθύνη για το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου και να παραιτηθεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι αυτό που άρχισε στη Γάζα «θα τελειώσει με την απελευθέρωση κρατουμένων και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», τονίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία και «συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Στη συνέχεια, τόνισε πως το Ισραήλ ανέπτυξε «τα πλέον προηγμένα επιθετικά όπλα στον πλανήτη» και τα μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας ότι η πατρίδα του «νίκησε τους εχθρούς της Αμερικής, που επιδίωκαν να αναπτύξουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές».

Τέλος, χαρακτήρισε τις ιδιωτικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ ως «πολύ φιλικές», ωστόσο, αποσαφήνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει πως συμφωνούμε σε όλα».

