Τραμπ: Έστειλε Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον - Ο Νιούσομ θα προσφύγει στα δικαστήρια

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέλνει μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια και του Τέξας στο Όρεγκον, αφού ένας δικαστής εμπόδισε προσωρινά την κυβέρνησή του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά της πολιτείας στο Πόρτλαντ, και οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες της Καλιφόρνια και του Όρεγκον δεσμεύτηκαν την Κυριακή να αντιταχθούν στην κίνηση αυτή στο δικαστήριο.

O Aμερικανός πρόεδρος παρακάμπτει έτσι μια δικαστική εντολή που εμπόδισε την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Πόρτλαντ, χρησιμοποιώντας αντ' αυτού μέλη της Εθνοφρουράς που υπηρετούσαν ήδη στο Λος Άντζελες μετά τις καλοκαιρινές διαμαρτυρίες στην πόλη.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δεσμεύτηκε να καταθέσει αγωγή για τον ελιγμό, τον οποίο χαρακτήρισε «κατάχρηση του νόμου και της εξουσίας». Το Πόρτλαντ είναι η τελευταία πόλη των ΗΠΑ -σε πολλές από τις οποίες ηγούνται οι Δημοκρατικοί - που στοχοποιήθηκε στο πλαίσιο της καταστολής του εγκλήματος από τον πρόεδρο. Έχει υποστηρίξει ότι τα στρατεύματα είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ειρήνης εν μέσω των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι 200 ​​μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια μεταφέρθηκαν στο Πόρτλαντ για να «υποστήριξουν το προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ και άλλο ομοσπονδιακό προσωπικό που εκτελεί επίσημα καθήκοντα».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ άσκησε τη νόμιμη εξουσία του για να προστατεύσει τα ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό στο Πόρτλαντ μετά από βίαιες ταραχές και επιθέσεις κατά των αρχών επιβολής του νόμου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον. Επιτέθηκε στον Νιούσομ, λέγοντας ότι θα πρέπει «να σταθεί στο πλευρό των νομοταγών πολιτών αντί των βίαιων εγκληματιών που καταστρέφουν το Πόρτλαντ και πόλεις σε όλη τη χώρα».

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πραγματοποιούνταν μεγάλες διαμαρτυρίες καθημερινά στο Λος Άντζελες, αφότου η πόλη έγινε στόχος αυξημένων επιδρομών κατά της μετανάστευσης. Ο Τραμπ ανέπτυξε την Εθνοφρουρά της πολιτείας για να καταστείλει τις ταραχές τον Ιούνιο, μια σημαντική κίνηση, καθώς οι αναπτύξεις είναι συνήθως ευθύνη του κυβερνήτη μιας πολιτείας. Ο Νιούσομ υποστήριξε ότι η χρήση του στρατού στο Λος Άντζελες ήταν περιττή και πυροδότησε εντάσεις. Ο Τραμπ είπε ότι έσωσε την πόλη από το να καεί ολοσχερώς.

Η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε τα ίδια στρατεύματα που βρίσκονταν ακόμα στο Λος Άντζελες στο Πόρτλαντ. «Δεν πρόκειται για δημόσια ασφάλεια, πρόκειται για εξουσία. Ο αρχηγός χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό ως πολιτικό όπλο εναντίον Αμερικανών πολιτών», δήλωσε ο Νιούσομ αφού ο Τραμπ έστειλε τα στρατεύματα στο Πόρτλαντ, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι αγνοεί τα δικαστήρια. «Θα πάμε αυτή τη μάχη στο δικαστήριο, αλλά το κοινό δεν μπορεί να μείνει σιωπηλό μπροστά σε μια τέτοια απερίσκεπτη και αυταρχική συμπεριφορά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Διαμαρτυρίες συνεχίζονται στο Πόρτλαντ και σε άλλες πόλεις για την αυξημένη επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Το Πόρτλαντ, ειδικότερα, έχει προκαλέσει εδώ και καιρό την οργή του Τραμπ για την φερόμενη συγκέντρωση ανθρώπων που οι υποστηρικτές του περιγράφουν ως Antifa. Ο πρόεδρος υπέγραψε πρόσφατα ένα εκτελεστικό διάταγμα που χαρακτηρίζει την ομάδα, η οποία είναι ένα χαλαρά οργανωμένο κίνημα ακροαριστερών ακτιβιστών, ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση.

Η ανάπτυξη στο Πόρτλαντ έγινε μία ημέρα αφότου ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη 300 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο για την αντιμετώπιση αυτού που αποκαλεί ανεξέλεγκτο έγκλημα. Το Σικάγο έχει επίσης βιώσει διαμαρτυρίες για την αυξημένη επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης. Το Σάββατο, οι διαμαρτυρίες έγιναν βίαιες, με τις αρχές μετανάστευσης να λένε ότι άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ένοπλης γυναίκας αφού η ίδια και άλλοι φέρονται να έριξαν τα αυτοκίνητά τους σε οχήματα επιβολής του νόμου.

Η κατάσταση της γυναίκας δεν είναι σαφής, αλλά αξιωματούχοι είπαν ότι οδήγησε μόνη της σε νοσοκομείο. Οι πολιτειακοί και τοπικοί ηγέτες έχουν καταδικάσει τα σχέδια ανάπτυξης του Τραμπ εκεί και τα χαρακτήρισαν κατάχρηση εξουσίας. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι Μπι Πρίτσκερ δήλωσε ότι ο Τραμπ «προσπαθούσε να δημιουργήσει κρίση».

Την Κυριακή, ο κυβερνήτης Πρίτσκερ δήλωσε στο CNN ότι η έγκριση στρατευμάτων εκεί θα υποκινήσει διαμαρτυρίες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δημιούργησε μια «ζώνη πολέμου» για να δικαιολογήσει την αντίδραση. «Θέλουν χάος επί τόπου. Θέλουν να δημιουργήσουν την εμπόλεμη ζώνη ώστε να μπορέσουν να στείλουν ακόμη περισσότερα στρατεύματα», δήλωσε στον Τζέικ Τάπερ του CNN. «Χρησιμοποιούν κάθε μοχλό που έχουν στη διάθεσή τους για να μας εμποδίσουν να διατηρήσουμε την τάξη».

