ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς

Η πολιτεία του Όρεγκον προσέφυγε δικαστικά εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της ανάπτυξης τουλάχιστον 200 μελών της Εθνοφρουράς στην πόλη του Πόρτλαντ. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από εντολή του προέδρου Τραμπ για την προστασία ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων, καθώς οι διαδηλώσεις στην περιοχή έχουν πυροδοτήσει ένταση και βίαια επεισόδια.

Σε ένα μνημόνιο που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αναφέρεται ότι η Εθνοφρουρά θα παραμείνει στο Πόρτλαντ για δύο μήνες με σκοπό την προστασία ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων όπου «συμβαίνουν ή πιθανολογείται ότι θα συμβούν» διαδηλώσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει το Σάββατο πως είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει «πλήρη ισχύ» για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις που στοχεύουν κέντρα κράτησης μεταναστών.

Η κυβέρνηση του Όρεγκον ωστόσο αντέδρασε έντονα, καταθέτοντας μήνυση μέσω του Γενικού Εισαγγελέα Νταν Ρέιφιλντ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «παρανόμως εκτελεσμένη, προκλητική και αυθαίρετη». Η αγωγή υποστηρίζει ότι η επέμβαση αυτή εντείνει την ένταση και απειλεί τη δημόσια ασφάλεια, προκαλώντας ευρεία κατακραυγή.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η παρουσία της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ αποτελεί συνέχεια της αυστηρής πολιτικής του Τραμπ απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση και στις διαδηλώσεις που αυτή προκαλεί. Ο πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφασή του, υποστηρίζοντας ότι η προστασία των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) είναι ζωτικής σημασίας, αναφερόμενος στην οργάνωση Antifa ως «εσωτερικούς τρομοκράτες» που απειλούν την πόλη.

Αντιθέτως, η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, δήλωσε ότι δεν υφίσταται απειλή εθνικής ασφάλειας στην περιοχή και ότι οι κοινότητες είναι ήρεμες και ασφαλείς. Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές, όπως ο Ρον Γουάιντεν, έχουν καλέσει τους πολίτες να μην υποκύψουν σε προκλήσεις που θα οδηγήσουν σε βία, ενώ καταγγέλλουν και τις πρακτικές των ομοσπονδιακών αρχών που, όπως αναφέρουν, στοχεύουν αθώους πολίτες.

Η ένταση στο Πόρτλαντ ξεκίνησε τον Ιούνιο με διαδηλώσεις ενάντια στην πολιτική μετανάστευσης και τις συνθήκες κράτησης. Από τότε, έχουν ασκηθεί ομοσπονδιακές διώξεις σε 26 άτομα για αδικήματα που περιλαμβάνουν εμπρησμό και επίθεση κατά αστυνομικών. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε πως διαδηλωτές έχουν επιτεθεί επανειλημμένα σε κέντρα του ICE και έχουν πραγματοποιήσει παράνομες δράσεις, ενώ η Antifa κατηγορείται για online εκθέσεις προσωπικών στοιχείων ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Νωρίτερα αυτό το έτος, ο Τραμπ είχε αναπτύξει Εθνοφρουρά και σε άλλες πόλεις όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσινγκτον, με τις ενέργειες αυτές να αντιμετωπίζουν δικαστικές προκλήσεις, όπως η απόφαση δικαστή στην Καλιφόρνια που έκρινε παράνομη την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες λόγω παραβίασης του Νόμου Posse Comitatus του 1878 ππυ γενικά απαγορεύει στον πρόεδρο να χρησιμοποιεί ομοσπονδιακά στρατεύματα για την επιβολή του νόμου.

Παρά τις νομικές και πολιτικές ενστάσεις, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει την παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων σε πόλεις όπου εκδηλώνονται ταραχές, ενώ αναμένει την άφιξη ομοσπονδιακών πρακτόρων και στο Μέμφις του Τενεσί. Η εξέλιξη της υπόθεσης στο Όρεγκον θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα όρια της ομοσπονδιακής εξουσίας στην αντιμετώπιση εσωτερικών διαδηλώσεων και την εφαρμογή πολιτικών μετανάστευσης.