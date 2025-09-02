Τραμπ: Επιμένει στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς στους δρόμους του Σικάγο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη (02/09) σε ραδιοφωνική συνέντευξη πως η ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο θα γίνει, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πότε, αναφερόμενος στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας ως «παγκόσμια πρωτεύουσα των δολοφονιών» σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Δεν θέλω να αναφέρω πότε, αλλά θα γίνει εκεί. Θα γίνει κι αλλού…», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς εάν η κυβέρνησή του θα αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σικάγο αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνοφρουράς.

Μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απειλεί με ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως είναι το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Βαλτιμόρη.

