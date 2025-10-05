ΗΠΑ: Νέα δικαστικά εμπόδια για την κυβέρνηση Τραμπ - Μπλόκο στην ανάπτυξη στρατευμάτων στο Πορτλαντ

Η απόφαση του δικαστηρίου, που θα ισχύει έως τις 18 Οκτωβρίου, θεωρείται πλήγμα για την προσπάθεια του Λευκού Οίκου

ΗΠΑ: Νέα δικαστικά εμπόδια για την κυβέρνηση Τραμπ - Μπλόκο στην ανάπτυξη στρατευμάτων στο Πορτλαντ

Πράκτορες των δυνάμεων επιβολής του νόμου αντιπαρατίθενται με διαδηλωτές έξω από μια εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, στο Πόρτλαντ.

Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ, όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει την πόλη «υπό πολιορκία» και «σπαρασσόμενη από πόλεμο», εγκρίνοντας ακόμη και τη «χρήση μέγιστης βίας» εάν χρειαστεί.

Η απόφαση του δικαστηρίου, που θα ισχύει έως τις 18 Οκτωβρίου, θεωρείται πλήγμα για την προσπάθεια του Λευκού Οίκου να νομιμοποιήσει την εμπλοκή στρατιωτικών δυνάμεων σε εσωτερικές υποθέσεις, κάτι που το Όρεγκον χαρακτήρισε επικίνδυνο προηγούμενο για τη δημοκρατία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την την ανάπτυξη 200 Εθνοφρουρών, ισχυριζόμενος ότι το Όρεγκον είναι μια «σπαρασσόμενη από πόλεμο» πόλη, «υπό πολιορκία» από «εγχώριους τρομοκράτες». Διατάζοντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, όπου εδώ και μήνες οργανώνονται διαδηλώσεις κατά της ICE, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε «τη χρήση μέγιστης βίας, εάν χρειαστεί».

Σε ένα έγγραφο 33 σελίδων, η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ γράφει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι «απαγορεύονται προσωρινά» να αναπτύξουν αυτήν την εφεδρική δύναμη του στρατού στην πόλη του Όρεγκον.

Ημερομηνίας λήξης ισχύος της απόφασης αυτής είναι η 18η Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει τον στρατό στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις. Είχε απειλήσει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά και στο Πόρτλαντ όπου είχαν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις το 2020, κατά την πρώτη θητεία του, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από έναν αστυνομικό στη Μινεάπολη.

Μετά την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ICE σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στο στόχαστρο αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς.

Οι αρχές του Όρεγκον, της Πολιτείας όπου βρίσκεται το Πόρτλαντ, είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την εφαρμογή αυτής της απόφασης καθώς θεωρούν ότι το κίνητρο του Τραμπ είναι «να κανονικοποιήσει την προσφυγή στον στρατό για συνηθισμένες δραστηριότητες διατήρησης της τάξης στο εσωτερικό της χώρας. Υποστηρίζουν επίσης ότι δεν είναι αναγκαία η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, γιατί, σε αντίθεση με όσα δηλώνει ο Τραμπ, οι διαδηλώσεις κατά της ICE ήταν ειρηνικές και σχετικά περιορισμένες.

