Τραμπ: «Πεδία εκπαίδευσης» για τον στρατό οι αμερικανικές πόλεις - «Εσωτερικός εχθρός» οι αναταραχές

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (30/09) ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές πόλεις ως «πεδία εκπαίδευσης» για το στρατό, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Στην ομιλία του προς εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους των ΗΠΑ που ήρθαν στη Βιρτζίνια από όλο τον κόσμο για την εξαιρετικά ασυνήθιστη συγκέντρωση, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις «αναταραχές» ως «εσωτερικό εχθρό». Πρόσθεσε ότι η κατάσταση «δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο μόλις εμπλακείτε εσείς».

Αυτό έρχεται μετά την εντολή του Τραμπ για ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ του Όρεγκον, στο πλαίσιο της καταστολής της εγκληματικότητας και της επιβολής των νόμων για την παράνομη μετανάστευση.

Γυναίκα με λουλούδια στο χέρι στέκεται μπροστά από πράκτορα επιβολής του νόμου που φοράει έμβλήμα της Ομάδας Ειδικής Αντίδρασης του Γραφείου του Χιούστον έξω από το Γραφείο Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, στις 14 Ιουνίου 2025. AP/Jenny Kane

Ο υπουργός Άμυνας (και Πολέμου, μετά την πρόσφατη μετονομασία) Πιτ Χέγκσεθ μίλησε πριν τον Αμερικανό πρόεδρο, δηλώνοντας ότι ήρθε το τέλος της «woke» κουλτούρας στο Πεντάγωνο και ανακοινώνοντας νέα πρότυπα φυσικής κατάστασης «ανδρικού επιπέδου» για τους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

«Θα τα τακτοποιήσουμε ένα προς ένα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την κριτική του προς τις πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, και δήλωσε ότι θα συνεχίσει την πολιτική του να χρησιμοποιεί το στρατό για την επιβολή του νόμου.

«Είναι πολύ επικίνδυνα μέρη και θα τα τακτοποιήσουμε ένα προς ένα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό θα είναι «ένα σημαντικό θέμα για μερικούς από τους ανθρώπους σε αυτήν την αίθουσα».

«Είναι ένας πόλεμος από μέσα. Ο έλεγχος του φυσικού εδάφους των συνόρων μας είναι απαραίτητος για την εθνική ασφάλεια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μπουν», πρόσθεσε.

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας και πεζοναύτες των ΗΠΑ έξω από ομοσπονδιακό κτίριο στο Λος Άντζελες, στις 17 Ιουνίου 2025 στο Λος Άντζελες. AP/Damian Dovarganes

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ , κατηγόρησε τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί στρατιωτικές δυνάμεις και την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για να «εισβάλει και να προκαλέσει ταραχές» τις πόλεις των ΗΠΑ.

«Οι στρατιώτες μας και η χώρα μας αξίζουν κάτι καλύτερο από το να συμπεριφέρεστε σαν μικροπρεπής τύραννος», είπε σε μια ανάρτηση στο X.

Σιωπηλό το ακροατήριο

Στρατηγοί και ναύαρχοι των ΗΠΑ που υπηρετούν σε όλο τον κόσμο άκουγαν σιωπηλά τις ομιλίες των δύο ανδρών.

Δεν υπήρξε καμία ορατή ή ακουστική αντίδραση από ανώτερους αξιωματικούς στο ακροατήριο, το οποίο παρέμεινε σχεδόν σιωπηλό, με εξαίρεση τον ήχο εκατοντάδων αρβυλών που χτυπούσαν στο πάτωμα καθώς οι ομιλητές ανέβηκαν και κατέβηκαν από τη σκηνή. Πολλοί κρατούσαν σημειώσεις σε στρατιωτικά σημειωματάρια καθώς ο Χέγκσεθ μιλούσε, σύμφωνα με το BBC.

Ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ακούν την ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή μετά τον υπουργό Άμυνας, αστειευόμενος: «Ποτέ πριν δεν έχω μπει σε ένα δωμάτιο τόσο σιωπηλό».

Συνέχισε λέγοντας: «Μαζί, ξυπνάμε ξανά το πολεμικό πνεύμα. Και αυτό είναι το πνεύμα που κέρδισε και έχτισε αυτή τη χώρα».

Σε μια μεγάλη ομιλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε να διαφημίζει τα επιτεύγματα του αμερικανικού στρατού - και αυτά της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Ο 45ος και 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι είχε επιλύσει επτά πολέμους και ήλπιζε για έναν όγδοο - αν η Χαμάς δεχόταν την πρόταση για τη Γάζα που είχε υποβάλει μαζί με το Ισραήλ.

«Σε 49 χρόνια υπηρεσίας δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Πριν από την εκδήλωση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε κατηγορήσει τα μέσα ενημέρωσης ότι μετέτρεψαν τη συνάντηση σε «μεγάλη είδηση», τονίζοντας ότι δεν ήταν «ιδιαίτερα ασυνήθιστο» για τους στρατηγούς του Χέγκσεθ να τον συναντήσουν από κοντά.

Ορισμένοι παρατηρητές διαφώνησαν. Ο Giuseppe Cavo Dragone, Ιταλός ναύαρχος που υπηρετεί ως πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων AP λέγοντας: «Στα 49 χρόνια της υπηρεσίας μου, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Ο Mark Cancian του think tank Center for Strategic and International Studies δήλωσε στο Reuters: «Είναι αινιγματικό το γιατί αυτό δεν έγινε εξ αποστάσεως, ώστε οι ανώτεροι αξιωματικοί να μην χρειαστεί να ξοδέψουν πολύ χρόνο σε ταξίδια».

Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι ακούν τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. AP/Evan Vucci

Εξηγώντας εκ των προτέρων τον σκοπό της συνάντησης, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι θα ήταν μια άσκηση για τη δημιουργία «ομαδικού πνεύματος», υποδηλώνοντας ότι είδε μια ευκαιρία να ενθαρρύνει τα στρατεύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν αξιωματικοί από στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες όπως η Ευρώπη, η Νότια Κορέα και η Μέση Ανατολή.

Πολλοί από αυτούς έφτασαν ώρες πριν από την εκδήλωση και κάθισαν στην αίθουσα σύμφωνα με το σώμα στο οποίο υπηρετούν – Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία και Δύναμη Διαστήματος – που διακρίνονταν εύκολα από τις στολές τους.

Κάποιοι φορούσαν μετάλλια εκστρατείας που έδειχναν ότι είχαν υπηρετήσει στο Αφγανιστάν, το Ιράκ ή στον ευρύτερο πόλεμο της Αμερικής κατά της τρομοκρατίας που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης