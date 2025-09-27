Στρατεύματα στο Πόρτλαντ στέλνει ο Τραμπ για να προστατεύσει την υπηρεσία Μετανάστευσης

Το Πόρτλαντ θεωρείται από τις πιο εχθρικές προς τις πολιτικές του Τραμπ πόλεις των ΗΠΑ

Στρατεύματα στο Πόρτλαντ στέλνει ο Τραμπ για να προστατεύσει την υπηρεσία Μετανάστευσης

Φωτ. Αρχείου - Γυναίκα με λουλούδια στο χέρι στέκεται μπροστά από πράκτορα επιβολής του νόμου που φοράει έμβλήμα της Ομάδας Ειδικής Αντίδρασης του Γραφείου του Χιούστον έξω από το Γραφείο Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, στις 14 Ιουνίου 2025. 

AP/Jenny Kane
Στρατεύματα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον θα αναπτύξει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μια πόλη που περιέγραψε ως «κατεστραμμένη από πόλεμο», για να προστατεύσει τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, «πολιορκούνται» από τους Antifa και «άλλους εγχώριους τρομοκράτες».

«Κατόπιν αιτήματος της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Κρίστι Νοέμ, δίνω εντολή στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να διαθέσει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για την προστασία του κατεστραμμένου από τον πόλεμο Πόρτλαντ και όλων των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων που πολιορκούνται από την Antifa και άλλους εγχώριους τρομοκράτες. Εξουσιοδοτώ επίσης τη χρήση πλήρους δύναμης, εάν χρειαστεί», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λευκός Οίκος δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια όταν το CNN ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το τι εννοούσε ο πρόεδρος με τον όρο «πλήρης δύναμη» και ποιες στρατιωτικές δυνάμεις θα σταλούν στην πόλη.

Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ, η εκπρόσωπος του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά τον «εξαιρετικά οργανωμένο» χαρακτήρα των διαδηλώσεων σε ορισμένες αμερικανικές πόλεις, ισχυριζόμενη ότι ορισμένες από αυτές πληρώνονται και χρηματοδοτούνται.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτές οι ταραχές και οι διαδηλώσεις γίνονται όλο και πιο οργανωμένες. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι μεταφέρονται με λεωφορεία», δήλωσε η ΜακΛάφλιν στο Fox News. «Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει εντολή σε ολόκληρη την κυβέρνηση να εξετάσει τις πηγές χρηματοδότησης, ποιος σπέρνει αυτό το χάος και τη βία στις αμερικανικές κοινότητες και ποιος πληρώνει για όλα αυτά».

Η εκπρόσωπος του DHS δεν ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα για τους ισχυρισμούς της, σύμφωνα με το CNN.

«Είτε στο Πόρτλαντ, είτε στο Σικάγο, είτε αλλού, θα διαθέσουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Αμερικανών», πρόσθεσε.

«Δεν θα τσιμπήσουμε το δόλωμα»

Κρατικοί και τοπικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο γερουσιαστής του Όρεγκον Τζέφ Μέρκλεϊ, ο δήμαρχος του Πόρτλαντ Κιθ Γουίλσον, η βουλευτής των ΗΠΑ Μαξίν Ντέξτερ και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσαν την κοινότητα να παραμείνει ειρηνική σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με το KPTV, συνεργάτη του CNN, μετά την αύξηση της δραστηριότητας των ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη.

Πόρτλαντ

Επεισόδια κατά τη διάκρκεια διαδήλωσης έξω από τις εγκαταστάσης της ICE στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, στις 14 Ιουνίου 2024.

AP/Jenny Kane

«Αυτό που ξέρω είναι ότι ο πρόεδρος έστειλε πράκτορες εδώ για να δημιουργήσουν χάος και ταραχές στο Πόρτλαντ, για να προκαλέσουν αντίδραση. Για να προκαλέσουν διαμαρτυρίες. Για να προκαλέσουν συγκρούσεις. Ο στόχος του είναι να κάνει το Πόρτλαντ να μοιάζει με αυτό που περιγράφει», είπε ο γερουσιαστής Μέρκλεϊ. «Η δουλειά μας είναι να πούμε: "Δεν θα τσιμπήσουμε το δόλωμα"».

Ο Γουίλσον σε δήλωσή του το Σάββατο είπε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να σταλούν στρατεύματα, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος «δεν θα βρει αναρχία ή βία εδώ, εκτός αν σκοπεύει να τις προκαλέσει ο ίδιος».

«Φανταστείτε αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έστελνε εκατοντάδες μηχανικούς, ή δασκάλους, ή κοινωνικούς λειτουργούς στο Πόρτλαντ, αντί για μια σύντομη, δαπανηρή και άκαρπη επίδειξη δύναμης», έγραψε ο δήμαρχος.

Ο γερουσιαστής του Όρεγκον Ρον Γουάιντεν ανήρτησε βίντεο στο X όπου δείχνει τον εξωτερικό χώρο των υποδομών της ICE στην πόλη, λέγοντας στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «δεν σε χρειαζόμαστε εδώ. Μείνε μακριά από την πόλη μας».

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κοτέκ, έγραψε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το γραφείο της δεν είχε ενημερωθεί για τον λόγο της αποστολής των στρατευμάτων.

«Το γραφείο μου επικοινωνεί με τον Λευκό Οίκο και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για περισσότερες πληροφορίες. Δεν μας έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με τον λόγο ή τον σκοπό οποιασδήποτε στρατιωτικής αποστολής», έγραψε η κυβερνήτης. «Δεν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια στο Πόρτλαντ. Οι κοινότητές μας είναι ασφαλείς και ήρεμες».

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται έπειτα από μια ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας του Τέξας από έναν ένοπλο, ο οποίος, σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε ως στόχο το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της ICE. Σκότωσε έναν κρατούμενο και τραυμάτισε σοβαρά δύο άλλους.

Μια εγκατάσταση της ICE περίπου 2 μίλια νότια του κέντρου του Πόρτλαντ βρισκόταν στο επίκεντρο σχεδόν συνεχών διαδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι περισσότερες διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, αλλά ορισμένες κατέληξαν στη χρήση δακρυγόνων και είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της εγκατάστασης για αρκετές ημέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Πληρωμένοι ταραξίες»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι το Πόρτλαντ δεν ήταν απαραίτητα στο ραντάρ του ως πόλη όπου ήταν απαραίτητη η ομοσπονδιακή παρέμβαση. Ωστόσο, ισχυρίστηκε χωρίς αποδείξεις ότι «πληρωμένοι τρομοκράτες» σπέρνουν τον όλεθρο στην πόλη.

«Αυτοί είναι πληρωμένοι ταραξίες και είναι πολύ επικίνδυνοι για τη χώρα μας. Και όταν πάμε εκεί, αν πάμε στο Πόρτλαντ, θα τους εξαλείψουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα εξαφανιστούν».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση. Ο Λευκός Οίκος έχει τονίσει τα περιστατικά στο Πόρτλαντ, έδρα μιας από τις παλαιότερες οργανώσεις της χώρας που φέρει το όνομα Antifa, στις δηλώσεις του σχετικά με τον χαρακτηρισμό αυτό.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αποσπάστηκαν στο κέντρο του Πόρτλαντ το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, λόγω των διαδηλώσεων μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Όρεγκον-2020

Καπνογόνα και κρότου λάμψης σε διαδήλωση στο Πόρτλαντ για το θάνατο του Τζωρτζ Φλόιντ, στις 5 Σεπτεμβρίου 2020.

AP/Noah Berger

«Θα το εξετάσω τώρα, γιατί δεν ήξερα ότι αυτό συνεχίζεται. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Το Όρεγκον, και ειδικά η πόλη του Πόρτλαντ, υποστηρίζει θερμά τους Δημοκρατικούς εδώ και δεκαετίες, με τον τελευταίο Ρεπουμπλικανό υποψήφιο πρόεδρο που κέρδισε την πολιτεία να είναι ο Ρόναλντ Ρίγκαν το μακρινό 1984. Η κομητεία Multnomah, στην οποία βρίσκεται το Πόρτλαντ, στήριξε την Κάμαλα Χάρις με 79,3% στις προεδρικές εκλογές του 2024, με τον μετέπειτα πρόεδρο Τραμπ να λαμβάνει μόνο το 17,2% των ψήφων.

