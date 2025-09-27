Οι ΗΠΑ ανακαλούν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να ανακαλέσουν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι κάλεσε Αμερικανούς στρατιώτες να αγνοήσουν εντολές και να υποκινήσουν βία κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη.

«Η βίζα του Πέτρο θα ανακληθεί εξαιτίας των απερίσκεπτων και προκλητικών ενεργειών του», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απηύθυνε κάλεσμα σε συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το κτίριο του Οργανισμού: «Ζητώ από όλους τους στρατιώτες των ΗΠΑ να μην στρέψουν τα όπλα τους εναντίον των ανθρώπων. Μην υπακούσετε στις εντολές του (προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ, αλλά ακολουθήστε τις εντολές της ανθρωπότητας».

Λίγες ώρες νωρίτερα, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Πέτρο είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου, κατηγορώντας τον ότι είναι «συνένοχος σε γενοκτονία» στη Γάζα και καλώντας να κινηθούν «ποινικές διαδικασίες» εναντίον του για επιθέσεις στην Καραϊβική εναντίον ταχύπλοων, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά.