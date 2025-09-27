Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χτύπημα μέσα στη Βενεζουέλα - Στόχος τα καρτέλ ναρκωτικών

Οι ΗΠΑ “ετοιμάζουν επιλογές” για επιθέσεις κατά φερόμενων εμπόρων ναρκωτικών μέσα στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το NBC που επικαλείται ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουάσινγκτον έχει βυθίσει τουλάχιστον τρία σκάφη που ισχυρίζεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά στα ανοικτά των ακτών της λατινοαμερικάνικης χώρας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σύνδεση με το εμπόριο ναρκωτικών και υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος αμερικανικής απόπειρας ανατροπής του.

Η επίθεση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να συμβεί “εντός ολίγων εβδομάδων,” μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο το Σάββατο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές του, το μέτρο δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι συζητήσεις στην Ουάσινγκτον περιλαμβάνουν κυρίως επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εργαστήρια ναρκωτικών καθώς και σε μέλη και ηγέτες των κυκλωμάτων διακίνησης.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς μερικοί στην κυβέρνηση Τραμπ απογοητεύτηκαν από το γεγονός ότι η αποστολή αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην Καραϊβική και οι επιθέσεις στα σκάφη "δεν φαίνεται να έχουν μειώσει την εξουσία του Μαδούρο ή να έχουν προκαλέσει κάποια σημαντική αντίδραση," ανέφερε μία από τις πηγές.

Ο Τραμπ είναι “έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης,” δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο NBC.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συζητούν μέσω άγνωστων μεσαζόντων από τη Μέση Ανατολή, με τον Μαδούρο να φέρεται να προσφέρει ορισμένες υποχωρήσεις στον Τραμπ για να αποφορτίσει τις εντάσεις, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο δίκτυο.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ Πίντο, καταδίκασε τις ΗΠΑ για την “παράνομη και εντελώς ανήθικη στρατιωτική απειλή που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας.”

Ο υπουργός επέμεινε ότι η Καράκας θα αντισταθεί σε ό,τι αποκάλεσε “ιμπεριαλιστική επιθετικότητα” και ζήτησε τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας.

“Η Βενεζουέλα δεν θα υποκύψει σε πιέσεις ή απειλές. Παραμένουμε αμετακίνητοι στην υπεράσπιση της κυριαρχίας μας και του δικαιώματός μας να ζούμε ειρηνικά, απαλλαγμένοι από ξένη ανάμειξη,” δήλωσε.